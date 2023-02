FERPI: costituita la CAV dagli obiettivi sfidanti

Sono i soci Giuliana Alvino, Umberto Febbraro, Luigi Irione, Liliana Malimpensa, Ambra Massella Poli e Ilaria Romanzin i nuovi componenti della Commissione di Ammissione e di Verifica – CAV della posizione professionale degli iscritti FERPI. A loro si aggiunge la Segretaria Generale Daniela Bianchi.

La Commissione, con il coordinamento del Presidente CAV e della Segretaria Generale, definisce, organizza e gestisce le sessioni dei colloqui d’esame di ammissione per l’iscrizione all’elenco “Soci Professionisti” e all’elenco “Soci Associati”. Inoltre, gestisce anche le sessioni di verifica della posizione professionale. A questo proposito, il primo marzo è già in calendario una sessione dei colloqui d’esame.

I nuovi componenti sono stati eletti all’unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale. Si è riunito a Milano lo scorso 16 febbraio, su indicazione del Presidente FERPI Filippo Nani. A seguire, il 22 febbraio, nel corso della prima riunione Luigi Irione è indicato come Presidente della CAV.

Giuliana Alvino (Delegazione Campania) è una professionista con esperienza pluriennale in turismo. Inoltre, è responsabile Corporate Special Projects and Travel Agents di MSC Crociere. Umberto Febbraro (Delegazione Lazio) è esperto di comunicazione delle organizzazioni complesse è dirigente nazionale di First Cisl – Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario. Luigi Irione è CEO e Founder di Genuina (Delegazione Lazio). In aggiunta, ricopre ruoli manageriali in Gruppi Enterprise nei settori dei beni di consumo e durevoli. Liliana Malimpensa (Delegazione Piemonte) è fondatrice e titolare dell’Agenzia di comunicazione “lilianamalimpensa.com”. Ambra Massella Poli (Delegazione Lombardia) è titolare dello “Studio Ambra Poli – Strategie di Comunicazione”. Ha un percorso negli anni con progetti di comunicazione integrata per aziende, enti e associazioni. Ilaria Romanzin, infine, (Delegazione Triveneto) si occupa delle Relazioni esterne e Attività istituzionale della Fondazione CRTrieste e della sua Collezione d’Arte.

L’ingresso di nuovi soci nella Federazione e in particolare per la CAV è sempre un elemento di vitalità. Testimonia la capacità di attrarre valori e competenze. Sono le basi per un arricchimento condiviso.

Il mercato delle Relazioni Pubbliche, e più in generale della Comunicazione, si sta affollando oggi di professionisti provenienti dal mondo del digitale, ma anche da quello del giornalismo. Senza dimenticare i tanti giovani che si avvicinano alla professione, che hanno bisogno di una comunità che favorisca la loro crescita professionale e che possono, soprattutto, contribuire a rendere FERPI sempre più attrattiva e sostenibile nel tempo. Esiste quindi una platea di professionisti da intercettare, introdurre in FERPI e soprattutto accompagnare a vivere la Federazione al meglio. Il ruolo della CAV diventa quindi fra le priorità del prossimo triennio”.

“Dietro a queste attività” – conclude il Presidente della CAV Luigi Irione – “vi è la volontà di creare un percorso virtuoso di marketing associativo, strategico e funzionale a supporto della CAV per gestire consapevolmente la presenza della propria associazione nel suo specifico settore e sul territorio. Fare marketing associativo vuol dire conoscere e comprendere i propri pubblici e le loro aspettative, così da poter offrire valori condivisi, aumentando il numero e la soddisfazione dei propri associati con azioni specifiche che ne aumentino la competitività nazionale e internazionale”.