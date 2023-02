FDI: in Sardegna cresce il gruppo Consiglio regionale

.FDI, in Sardegna cresce il gruppo del Consiglio regionale

Sara Canu pronta a lasciare il gruppo Misto per approdare tra i meloniani

advertisement

FDI: in Sardegna cresce il gruppo del Consiglio regionale

Cagliari – New entry nel gruppo Fratelli d’Italia del Consiglio regionale sardo.

Domani, in una conferenza stampa convocata apposta, i meloniani presenteranno il nuovo componente che, da quanto apprende la ‘Dire’, sarà Sara Canu, attuale membro del gruppo Misto.

Per Canu si tratta dell’ennesimo cambio di casacca in questa legislatura: eletta con la Lega nel 2019, aderì l’anno dopo ai Riformatori- dei quali divenne persino capogruppo-

per poi accasarsi a marzo del 2022 nel Misto.

Ora il passaggio con Fdi, che consente ai meloniani di passare a cinque consiglieri nell’assemblea, raggiungendo i numeri del gruppo leghista.

Sara Canu

Proclamata Consigliere regionale il 20 marzo del 2019, ha prestato il giuramento previsto dall’articolo 23 dello Statuto speciale per la Sardegna nella seduta del 4 aprile del 2019.

Componente della II Commissione Permanente dal 30.11.2022 e Presidente dal 25.01.2023.

Componente della V Commissione Permanente dal 23.04.2019 e Segretaria dal 17.11.2022.

Sara Canu è, inoltre, presidente della Commissione “Lavoro, Cultura e Formazione professionale” del Consiglio regionale. Eletta il 25 gennaio scorso è la prima donna in questa legislatura a ricoprire questo incarico.