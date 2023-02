Elmas: via Polveriera e via Sulcitana sono pericolose

Elmas in questo periodo pare essere un cantiere a cielo aperto

Tanti i lavori in corso. Strade interrotte e deviazioni continue, in un paese di per se difficile per i mezzi di locomozione.

Questo numero troppo elevato di cantieri, sta inevitabilmente penalizzando automobilisti e negozianti.

Oltre a ciò, i percorsi alternativi, non sono per niente sicuri.

La via Polveriera ad esempio, parallela e vera e propria seconda spina dorsale del paese, versa in condizioni disastrose.

Lungo questa strada sono presenti innumerevoli buche e vere e proprie voragini. Queste ultime sono presenti soprattutto nella “zona di campagna” del paese.

I cittadini di questa zona, sono già penalizzati da altre situazioni di certo non favorevoli.

La strada è un altro grosso handicap, che i cittadini che vivono in questa zona, o che vi transitano, devono sopportare.

La domanda è questa: “Ma questi cittadini non pagano le tasse come gli altri? Non hanno diritto agli stessi servizi?”

A vedere le condizioni della strada incriminata, e di via Sulcitana (in maniera particolare il tratto che collega Elmas ad Assemini), la risposta sarebbe indubbiamente negativa.

È infatti molto facile, spaccare ruote, cerchi e ammortizzatori. Danni ingenti che ricadono dulle tasche degli automobilisti.

Sarebbe urgente, non fare i soliti rattoppi che durano il tempo di un sospiro, ma un lavoro ben fatto e duraturo.

I cittadini di Elmas, e non solo, intanto attendono….