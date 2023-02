Al via giovedì 2 marzo a LargoVenue il nuovo appuntamento con le serate Hip-Hop firmate It’s The Joint! Questa volta l’ospite dell’evento sarà la musicista romana Margherita Carducci, meglio conosciuta come Ditonellapiaga.

Ditonellapiaga ospite della serata Hip-Hop It’s The Joint! a Largo Venue

It’s The Joint! è un evento Hip-Hop con musica suonata dal vivo, una piattaforma dove si incontrano musicisti, cantanti, rapper, DJ e beatboxer per superare confini e generi musicali.

Questo è It’s The Joint! dove una volta al mese la resident band Dumbo Station insieme a Danno dei Colle Der Fomento e alla crew Do Your Thang, condurranno la serata coinvolgendo numerosi ospiti a esibirsi con loro sul palco.

La special guest del mese di marzo è la cantautrice Ditonellapiaga, già vincitrice della Targa Tenco 2022 come migliore opera prima per il suo album “Camouflage”, e fresca di partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo dove si è esibita ospite dei Colla Zio nella serata delle cover.

L’indie pop di Ditonellapiaga è tra i più apprezzati della nuova scena emergente, e nella serata It’s The Joint! l’artista metterà in luce la sua versatilità esibendosi dal vivo con una selezione dei suoi successi riarrangiati dai musicisti della Dumbo Station in chiave urban black.

La formazione di Ditonellapiaga affonda le sue radici nella black music, rendendola molto vicina al cantato e alle sonorità del rap.

Il timbro e le sfumature della sua voce si amalgamano perfettamente ai beat e ai ritmi del rap, rendendola in qualche modo complementare al quell’immaginario artistico solo apparentemente distante dal suo.