“D’Inverno sul Po”: sei medaglie per il canottaggio sardo

Bosa, 13 febbraio 2023. A Torino si è conclusa domenica 12 febbraio la quarantesima edizione della Regata Internazionale “D’Inverno sul Po” di canottaggio. Tra i grandi protagonisti, provenienti da tutta Italia e non solo, anche le tre società sarde – Circolo Canottieri Olbia, Canottieri Ichnusa e Circolo Canottieri G. Sannio Bosa – che hanno conquistato complessivamente sei medaglie: 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo.

Le gare

Nelle due giornate di gare, tutti gli atleti sardi in gara si sono ben distinti. E si sono confrontati sabato sulle distanze dei 1000, 4000 e 5000 metri. Mentre domenica sull’unica distanza dei 5 chilometri.

Per quanto riguarda i risultati, nella giornata di sabato la prima medaglia d’oro è arrivata nel quattro di coppia Cadetti Mix. E a mettersela al collo sono stati Riccardo Fiori, Lorenzo Manunta, Carlotta Pili e Marta Moro. Tutti atleti del Circolo Canottieri Olbia, società protagonista anche nel doppio Under 19 Mix con la vittoria di Giulia Gattu e Mattia Greco. Il terzo oro è arrivato nel doppio Senior femminile grazie al misto Sardegna-Sicilia di Violante Lama ed Elena Joana Armeli (Mondello). L’ultima medaglia, d’argento questa volta, che ha chiuso il sabato è stata conquistata dal giovanissimo Gianluca Menneas del Circolo Canottieri Olbia nella specialità del singolo 7,20 Allievi B1 maschile.

advertisement

Ad inaugurare la seconda e conclusiva giornata di domenica è stato l’argento di Gaia Calaresu, atleta del Circolo Canottieri G. Sannio Bosa impegnata nel quattro di coppia Allievi C, imbarcazione mista con Pro Monopoli e Nesis mentre a chiudere il medagliere per la Sardegna è stato il bronzo di Violante Lama – Ichnusa Cagliari nel quattro di coppia Senior femminile misto con AC Flora, Mondello ed Elpis Genova. Durante i due giorni di gare era presente anche il Coordinatore regionale Massimo Casula nelle vesti di tecnico federale Under19 che ha guidato la formazione delle due ammiraglie femminili, rispettivamente prima e seconda nella propria finale. Per quanto riguarda infine tutti gli altri atleti in gara, hanno conquistato buoni piazzamenti nelle diverse categorie e specialità facendo ben sperare per il proseguo della stagione.

L’appuntamento con il canottaggio sardo torna domenica 5 marzo 2023 a Sorradile.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui