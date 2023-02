Dalla Scozia a Venezia: Gustavo Vitali e Massimo Tagino presentano i loro libri presso la sede del Collettivo Scrittori Uniti di Torino.

Amanti del mistero e dell’avventura segnatevi data e luogo: 17 febbraio, Torino.

Massimo Tagino, scrittore genovese appassionato della Scozia, e Gustavo Vitali, bergamasco appassionato di storia, vi porteranno all’interno dei loro mondi. Il tutto, con “La Saga del Cacciatore” e “Il Signore di Notte”. Sono rispettivamente un fantasy e un giallo storico. “La Saga del Cacciatore” è un romanzo d’avventura che vi farà innamorare della Scozia, delle sue leggende e dei suoi misteri.

Ambientata in un mondo magico popolato da creature mitiche, questa serie di libri vi immergerà in una storia coinvolgente piena di colpi di scena e di personaggi sapientemente caratterizzati. L’autore vi guiderà in un viaggio attraverso i paesaggi mozzafiato della Scozia alla scoperta della verità che si cela dietro alla leggenda di “An Mauler”, un demone sadico assetato di sangue e di paura. La scrittura intensa e immersiva e un’ambientazione realistica di Massimo Tagino vi lasceranno senza fiato. Sempre che siate pronti a scoprire un mondo magico e vivere un’avventura incredibile.

Dello stesso autore anche “Sesmar”, “Frammenti, “Una Virtuale Vita Vera” e “Non ti Abbandonerò mai”

Il “Signore di Notte” è un giallo che vi trascinerà nella Venezia del 1605, una città multietnica e vibrante. Conoscerete personaggi realmente esistiti, come Francesco Barbarigo, che si muovono all’interno di una trama di fantasia, intrighi e colpi di scena. Se amate la Serenissima, immergetevi nella storia per scoprire l’epilogo sorprendente di un’avventura emozionante che combina realtà storica con finzione, creando un’emozione unica per il lettore. Sarete condotti all’interno di una pista intricata e indagini mozzafiato.

L’appuntamento è quindi presso la sede del Collettivo Scrittori Uniti a Torino in corso Cadore 45 alle ore 18.00. Conduce lo scrittore e presidente Claudio Secci.