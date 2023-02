Dal 20 febbraio Manuela Chiarottino in libreria con “La casa dei nuovi inizi”

Una nuova uscita editoriale per la scrittrice Manuela Chiarottino, che torna in libreria con La casa dei nuovi inizi (More Stories).

Alisya vive in un piccolo monolocale con una sola finestra da cui si vede il faro. La sua vita trascorre tra il lavoro alla casa di riposo, la serra di Arthur, la lettura di libri con Susan e le chiacchiere con Elizabeth. Tutto in lei è smorzato, contenuto, anche la sua bellezza, perché Alisya pensa di non meritarsi nulla, nonostante tutti sembrino volerle bene.

Un giorno passeggiando sulla spiaggia vede una luce nella casa dai muri gialli e l’ombra di un uomo. Da quel momento tutto cambia, perché è lui e solo lui che può rivoluzionare la sua vita. Brandon è un ex giocatore di rugby, dopo un incidente ha dovuto lasciare lo sport tanto amato e questo lo ha portato a bere. Sono spezzati e restii a un sentimento, ma piano piano qualcosa sboccerà tra loro. Solo che entrambi hanno un segreto da conservare e la verità verrà fuori nel modo peggiore.

Le parole dell’autrice Manuela Chiarottino:

“Con questo romanzo ho scelto di descrivere due personaggi spezzati, feriti dal destino o solo dalle loro scelte. Non cercano l’amore, forse solo una punizione, forse la redenzione, forse solo una speranza. Ma qualcosa succede tra loro, proprio là, nella casa dai muri gialli che si trova sulla spiaggia, mentre le onde del mare ruggiscono violente. Un amore intenso che sembra non avere futuro, perché c’è un segreto chiuso a doppia mandata che potrebbe dividerli, perché anche l’amore a volte non può guarire ferite così profonde. Inoltre, intorno a loro come sempre personaggi a volte bizzarri, a volte commoventi, ognuno con la propria storia, tanti piccoli mondi che si sfiorano e che spero lasceranno anch’essi qualcosa nei cuori di chi leggerà”.

Una storia intensa, che vuole scuotere le corde più sensibili dell’anima e che pone delle domande alle quali non potranno fare a meno di cercare le risposte, dentro di loro, i lettori e le lettrici.

Titolo: La casa dei nuovi inizi

Autrice: Manuela Chiarottino

Editore: More Stories

Uscita: 20 febbraio 2023

Numero pagine: 250

ebook €2,99

cartaceo €12,99 – copertina rigida €16,99

ASIN: B0BVY7Q7GZ

Biografia

Manuela Chiarottino è nata e vive in provincia di Torino. Vincitrice del concorso Verbania for Women 2019 e del Premio nazionale di letteratura per l’infanzia Fondazione Marazza 2019, nella scrittura ama il genere rosa, declinato in diverse sfumature.

Tra le sue pubblicazioni si annoverano: