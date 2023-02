CUS Sassari, qualificazioni CNU 2023: le sfide in programma

L’attesa è agli sgoccioli. Mancano pochi giorni prima dell’inizio delle qualificazioni ai CNU 2023, i Campionati Nazionali Universitari in programma a Camerino (MC) dal 17 al 25 giugno. Il Centro Sportivo Universitario di Sassari (CUS Sassari) è desideroso di onorare la manifestazione con la propria squadra di basket, di calcio a 11 e di calcio a 5

Basket

Nel girone del CUS Sassari figurano anche il CUS Cagliari e il CUS Tor Vergata Roma. Il primo appuntamento in agenda per i rossoblù è in programma lunedì 27 febbraio: alle 14.30 andrà in scena al PalaCUS di San Giovanni il match contro la compagine cagliaritana.

La formazione che perderà la contesa sfiderà il 13 marzo il CUS Tor Vergata a Roma; la vincente giocherà invece – sempre nella Capitale – il 27 marzo.

La squadra che farà suo il triangolare sfiderà il CUS Torino (andata il 17 aprile; ritorno l’8 maggio).

Calcio a 11

L’undici rossoblù è desideroso di riscatto dopo l’eliminazione incassata lo scorso anno nel Turno Preliminare. Il CUS Sassari scenderà in campo il 5 aprile e il 3 maggio per la doppia sfida contro il CUS Tor Vergata. La gara d’andata si giocherà a Roma; il ritorno a Sassari, presso gli impianti sportivi universitari di San Giovanni.

Calcio a 5

Nel calcio a 5 il Primo Turno Preliminare sarà contro il CUS Cagliari, eliminato nell’ultima edizione con un risultato aggregato (tra andata e ritorno) di 11-7.

La squadra che otterrà il pass per il turno successivo sfiderà la vincente del derby siciliano tra CUS Catania e CUS Palermo.

La gara d’andata è prevista per il 14 marzo a Sassari, mentre la sfida di ritorno andrà in scena nel capoluogo sardo il 28 marzo.

