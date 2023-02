Cristina Donà ospite degli incontri di Enrico Deregibus a Roma per Officina Pasolini

L’ingresso del Teatro Eduardo De Filippo, che si trova all’interno della struttura di Officina Pasolini, è in viale Antonino di San Giuliano 782 (angolo via Mario Toscano).

Cristina Donà è artista capace di confrontarsi alla pari con grandi colleghe che all’estero, proprio come lei, hanno reinventato il modello di interprete e autrice nell’ambito della musica rock.

Sempre in grado di rinnovarsi, Cristina Donà si è conquistata negli anni il plauso di personaggi come Robert Wyatt e David Byrne, divenendo figura ispiratrice per le nuove generazioni di musiciste e musicisti italiani, come dimostra anche il suo ultimo album “deSidera”, uscito a fine 2021 con eccellenti ed unanimi riscontri di pubblico e critica.

Ad accompagnarla sul palco di Officina Pasolini ci sarà, al pianoforte e alle chitarre, Saverio Lanza, produttore e co-autore dei suoi ultimi album.