Crédit Agricole Italia ottiene il certificato ISO 9001:2015 per i servizi di tesoreria. Il Gruppo implementa un Sistema per la Gestione della Qualità e riceve la certificazione da Bureau Veritas

Milano, 23 febbraio 2023 – L’efficienza degli Enti pubblici passa anche attraverso

l’efficacia della loro tesoreria e della cassa. Su questa convinzione ha puntato con

decisione Crédit Agricole Italia, ottenendo da Bureau Veritas, Ente certificatore Leader

a livello mondiale, la certificazione ISO 9001: 2015 per l’erogazione dei servizi di Tesoreria

e di Cassa degli Enti e degli Organismi Pubblici.

Felici della certificazione

Crédit Agricole Italia ha ritenuto di sottoporsi al processo di certificazione per elevare

ancor più il proprio livello di servizio nel segmento della Pubblica Amministrazione, in

conformità con i requisiti della norma internazionale che orienta il Gruppo verso il

miglioramento continuo in termini organizzativi, commerciali, produttivi e, qualitativi.

“Questa certificazione conferma la qualità e la sicurezza dei servizi che il nostro Gruppo

offre ai suoi clienti – dichiara Giovanni Silvano, Responsabile Direzione Affari e Agri-Agro

di Crédit Agricole Italia –. Si tratta di un importante riconoscimento della qualità del nostro

servizio: per noi i temi legati alla conformità e all’efficienza in questo comparto,

costituiscono una priorità e un punto di forza da garantire e incrementare. In questa

direzione, continueremo a migliorare i nostri standard comprovandone il loro livello

internazionale”.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Crédit Agricole Italia come ente di verifica

indipendente. Commenta Stefano Maio, Manager della Business Unit CER Nord della

Divisione Certificazione di Bureau Veritas Italia. Il nostro impegno è quello di portare un

punto di vista esterno e oggettivo. Aiutare le organizzazioni a misurarsi con le best

practice internazionali e con sé stesse, in una logica di miglioramento continuo. Il

conseguimento della certificazione è il coronamento di un percorso. E al tempo stesso lo

stimolo per continuare a crescere, in sintonia con le aspettative degli stakeholder.”

Crédit Agricole Italia è forte della sua storica vicinanza al territorio. Mette a disposizione

degli Enti e degli Organismi Pubblici un team di specialisti in grado di individuare le migliori

soluzioni per rispondere alle loro esigenze. Tutto nel segno della sostenibilità, inclusività ma

soprattutto innovazione.