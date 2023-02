Crédit Agricole al fianco di Solar Ventures per Energie Rinnovabili

Energie Rinnovabili, Crédit Agricole Leasing Italia (CALIT) al fianco di Solar Ventures. Finanziamento da 14 milioni di euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici in Sardegna, Veneto, Lombardia e Piemonte. L’operazione permetterà la realizzazione di cinque strutture che entreranno in attività per l’estate 2023, con una potenza installata complessiva pari a 10,6 MW

Milano, 14 febbraio 2023 – Crédit Agricole Leasing Italia (CALIT), la società di riferimento del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia per il leasing, ha erogato, in sinergia con Crédit Agricole Italia, un finanziamento in leasing di 14 milioni di euro a favore di Solar Ventures, azienda specializzata nello sviluppo e nella gestione di impianti fotovoltaici utility scale in Italia e Spagna, che permetterà alla società milanese, guidata da Michele Appendino, di realizzare cinque impianti fotovoltaici – in Sardegna, Veneto, Lombardia e Piemonte – con una potenza installata complessiva pari a 10,6 MW. All’azienda Comal S.p.A. è stata affidata la realizzazione dell’impianto in Sardegna, mentre all’azienda Green Energy Service S.r.l. Società Benefit quella degli altri quattro. Per entrambi gli appalti si è ricorsi alla formula EPC-M (Engineering, Procurement, Construction, and Management).

La fase di costruzione dei progetti, che hanno avuto accesso alla VII asta GSE, sarà avviata a breve, mentre l’entrata in esercizio è prevista per l’estate del 2023.

A pieno regime, gli impianti produrranno complessivamente 18 GWh di energia all’anno, evitando l’immissione in atmosfera di 8930 tonnellate di CO2. A conclusione del contratto di leasing, inoltre, la proprietà degli impianti resterà in capo a Solar Ventures. Potenziando il portafoglio e il presidio del territorio italiano da parte dell’azienda che arriverà così ad avere

24 Mwp in esercizio.

Le dichiarazioni di Appendino

Michele Appendino, CEO di Solar Ventures, dichiara: “Sono molto soddisfatto di aver portato a termine questa operazione di finanziamento in un contesto ancora complesso in termini di tassi crescenti, inflazione e approvvigionamento materiali. Desidero quindi ringraziare tutto il team Solar Ventures e tutti i partner coinvolti nell’operazione per l’eccellente lavoro svolto. Adesso ci prepariamo al prossimo gruppo di impianti da finanziare e realizzare per continuare nel percorso di crescita”.

advertisement

Soddisfazione anche da parte di Crédit Agricole Leasing Italia che grazie al finanziamento in leasing, ha permesso la realizzazione degli impianti fotovoltaici. “Siamo orgogliosi di poter contribuire in maniera efficace a un progetto dedicato interamente alla sostenibilità. A dimostrazione concreta della nostra vicinanza ai clienti nel percorso virtuoso di transizione energetica, dove l’attenzione all’ambiente resta sempre al centro della nostra ambizione.” – dichiara Massimo Tripuzzi, Direttore Generale di Crédit Agricole Leasing Italia.