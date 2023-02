Confintesa: Coordinamento Nazionale Comparto Sicurezza

In merito all’evasione del Boss RADUANO dal carcere di NUORO “ Badu ‘e Carros ”,deve servire da monito sulle troppe e tante carenze all’interno delle carceri della Repubblica; ormai denunciate dai vari Sindacati nel tempo.

Prontamente quando avviene la criticità,la politica o chi ricopre incarichi ai vertici ,è pronta a cercare gli eventuali colpevoli o comunque un capro espiatorio.

Dobbiamo chiederci il perché all’interno della struttura vi è una carenza di organico mai colmata,nonostante la struttura Nuorese è un SUPER-CARCERE?

Perché in molte strutture dello Stato, non si mette mano con una politica di edilizia Penitenziaria e predisporre ad esempio i muri di cinta di Anti-Scavalcamenti?

Come mai un Boss di quella portata,condannato da poco ad una pena definitiva di 19 anni per associazione mafiosa,lo si può considerare detenuto modello e assegnarlo in biblioteca, dalla quale magari poteva notare tutti i movimenti nella struttura?

Mi chiedo le tante figure professionali adibite allo studio dei detenuti,non sono riuscite a percepire durante l’osservazione trattamentale la vera personalità dell’evaso?

Poi ci troviamo dinanzi al fallimento della rieducazione come dovrebbe essere.

La triste verità, è che ormai le carceri italiane sono al collasso ,abbandonate a se stesse,con gravi carenze di personale di Polizia Penitenziaria;

il quale oltre che sotto numero è ormai avanti con l’età e nonostante tutto cercano di far andare avanti il servizio a loro assegnato;

tra mille difficoltà e con tutti i rischi connessi ,incluso il fare da capro espiatorio.

Si sollecita la Politica a prendere urgenti provvedimenti nel mettere in sicurezza le Carceri e soprattutto chi ci Lavora; indossando con dignità e spirito di appartenenza una divisa.