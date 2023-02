CONVIENE COSTITUIRE UNA SRL O UNA DITTA INDIVIDUALE? COME FARE IMPRESA NEL 2023 IN MODO INTELLIGENTE

È la classica domanda-bivio di migliaia di piccoli e medi imprenditori: conviene costituire una SRL oppure una più semplice ditta individuale? Quesito apparentemente semplice – che spezza a 50-50 la possibile risposta – ma che sottotono nasconde una soluzione molto più complessa. Con il nuovo anno, molti di voi staranno programmando (o avranno già messo in cantiere) l’idea di mettersi in proprio e di far partire il proprio business. Dal pensare al programmare però (..e fatturare nel modo giusto), occorre valutare se questa stessa attività economica è meglio sia rappresentata attraverso una società a responsabilità limitata (SRL) oppure tramite una ditta individuale.

Quest’ultima è una forma giuridica che fa riferimento ad un unico soggetto (l’imprenditore), è caratterizzata da responsabilità illimitata e – per la sua semplicità costitutiva – non è richiesta alcuna quantità minima di capitale iniziale. La SRL invece, fa parte delle società di capitale e come tale, è dotata di personalità giuridica propria ma risponde alle perdite limitatamente delle quote che ha versato ciascun socio. Per la sua costituzione in genere (SRL ordinaria) richiede un capitale sociale minimo pari a 10 mila Euro. Ciò premesso, sia che tu stia muovendo i primi passi verso una propria autonomia finanziaria, non avendo ancora del tutto le idee chiare. Sia che la tua esperienza sia pluriennale e verticale, ma ti stai accingendo a percorrere una nuova strada (come ad esempio un nuovo settore, o mercato straniero), avere a fianco una figura esperta e di fiducia, fa la differenza.

Ecco perché un pull di consulenti preparati e con conoscenza trasversale come ad esempio SixteGroup, può esserti di grande aiuto. SixteGroup infatti opera da oltre 3 decenni in diversi ambiti multidiscipliari, che spaziano dall’apertura di nuove società a livello nazionale, succursali e società off-shore, a consulenze finanziarie dedicate. Nelle pagine del loro blog, parlano ed analizzano di come abbassare il carico fiscale e pagare meno tasse investendo sull’azienda, oppure di quale tipologia di società sia più indicata rispetto la natura e tipologia di business che si ha in mente.

advertisement

Tornando al discorso di cosa conviene costituire (se appunto una SRL o una ditta individuale), diciamo che la “vera risposta” si intreccia tra diverse valutazioni di partenza che si devono fare e l’analisi di alcune variabili. Un banale esempio sono la detraibilità delle spese, i costi medi variabili di gestione e come questi influiscano sugli aumenti di fatturato, i costi fissi, la natura del mercato etc… Vediamo qui di seguito le peculiarità di una SRL e di una ditta individuale.

SRL: VANTAGGI E SVANTAGGI

Come anticipato, è dotata di personalità giuridica e risponde limitatamente in rapporto al suo patrimonio (nei limiti delle quote versate da ogni socio). Da qui, il vantaggio di minore rischio d’impresa, tenendo separato il patrimonio della società con quello personale del titolare/i. Nel rapporto tra soci è più flessibile e può esser modificata facilmente (in caso ad esempio di clausole di prelazione, cessione di quote, recesso e ripartizione degli utili..) anche per ottimizzare la gestione della liquidità ed il consolidato fiscale. Uno degli svantaggi principali che molti considerano della SRL è la “doppia imposizione” essendo tassati sia negli utili dei soci, sia della società.

DITTA INDIVIDUALE: VANTAGGI E SVANTAGGI

Aprire un’impresa individuale è molto più semplice e veloce, avendo inoltre costi di costituzione praticamente nulli. Non è necessario versale un capitale sociale iniziale, cioè quel capitale che viene versato come contributo alla società da parte dei soci. Gli unici adempimenti di legge da rispettare sono l’apertura della partita IVA e l’emissione di fattura per ogni lavoro svolto. All’opposto della SRL, sulla ditta individuale (e sul titolare) ricadono tutte le responsabilità giuridiche e finanziarie in maniera illimitata ed è più difficile ottenere finanziamenti o prestiti. Diciamo che – parlando in generale – questa tipologia societaria rimane più adatta per alcune categorie specifiche e professioni, come avvocati, studi dentistici, artigiani in generale e realtà imprenditoriali famigliari. Ora che hai più confidenza con entrambe, pensi nel tuo caso sia più giusto costituire una SRL oppure una ditta individuale?