Controlli straordinari nel nuorese per la protezione della fauna selvatica e per persone in sospetto di assunzione di sostanze stupefacenti, nonché spaccio.

Compagnia di Siniscola:

CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI:

Partendo da Siniscola, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno effettuato dei controlli straordinari. Innanzitutto, in questo stesso comune a seguito di una denuncia in stato di libertà per furto di energia elettrica. Inoltre, nei comuni di Siniscola e Posada dopo due denunce pervenute ed operate per guida in stato di ebrezza con conseguente ritiro della patente di guida; nel comune di Galtellì, invece, un uomo è stato segnalato dall’Arma locale alla Prefettura di Nuoro in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

Seguono altri controlli avvenuti nelle giornate di ieri e oggi nel nuorese.

Compagnia di Tonara:

OVODDA. CONTROLLI IN ORDINE AL RISPETTO DELLE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO. DEFERIMENTO DI DUE SOGGETTI.

I Carabinieri della Stazione di Ovodda, in Tiana, hanno deferito alla competente Procura della Repubblica due venticinquenni sorpresi a posizionare una trappola per la cattura di animali selvatici di grossa taglia nell’area agricola di riferimento. Si ricorda che sono sempre vietati: utilizzo di esche o bocconi avvelenati; vischio o altre sostanze adesive; trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari.

