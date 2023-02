Conad Nord Ovest dona 174.000 euro a favore della pediatria dell’Ospedale Brotzu di Cagliari

La donazione è il risultato della campagna di collezionamento solidale

“Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore” in partnership con Goofi by Egan e

attiva a fine 2022 nei punti vendita Conad

In nove edizioni di “Con Tutto Il Cuore” donati complessivamente in Sardegna oltre 870.000 euro

advertisement

Conad Nord Ovest dona 174.000 euro a favore della pediatria dell’Ospedale Brotzu di Cagliari

Cagliari 14 febbraio 2023 – Conad promuove la sostenibilità sociale ed ambientale anche attraverso le iniziative di collezionamento, il cui impegno in questo senso è proseguito a fine 2022 con l’attività:

“Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore” in partnership con Goofi by Egan.

Travolti dalla positività e dall’allegria della collezione di simpatici gufi ispirati a divertenti personaggi natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green, i clienti Conad hanno dato il loro prezioso contributo sostenendo l’iniziativa caratterizzata da un importante risvolto solidale.

Per ogni premio distribuito Conad Nord Ovest ha devoluto 50 centesimi.

L’iniziativa promossa da Conad Nord Ovest

In particolare, l’iniziativa promossa da Conad Nord Ovest ha permesso di raggiungere in Sardegna l’importante cifra di 174.000 euro:

destinata all’acquisto di un Sistema di Intelligenza Artificiale in Movimento di cui dotare l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di Cagliari.

Il sistema, tecnologicamente all’avanguardia, integra e completa l’avanzatissimo sistema tecnico-informatico di cui è dotato il reparto;

si tratta di un Avatar 3D dalle sembianze umane in grado di supportare la supervisione dei casi clinici da parte di un esperto anche da remoto.

In nove edizioni, la campagna solidale “Con Tutto il Cuore” ha permesso a Conad Nord Ovest di donare complessivamente in Sardegna ben oltre 870.000 euro:

interamente destinati all’acquisto di importanti macchinari e al sostegno progetti utili a garantire le migliori cure a tanti piccoli pazienti.

Oggi a Cagliari si è svolto l’incontro per la simbolica consegna della donazione presso l’Ospedale G. Brotzu alla presenza:

del dott. Raimondo Pinna, direttore sanitario dell’Arnas G. Brotzu e del dott. Roberto Tumbarello, direttore della Cardiologia pediatrica del San Michele, insieme a Michele Orlandi, Direttore Rapporto Soci Sardegna e ad una rappresentanza di Soci Conad del territorio.

Dichiarazioni

“È per noi motivo di grande orgoglio essere al fianco dell’Ospedale Brotzu di Cagliari con questa importante iniziativa di responsabilità sociale sul territorio. Un risultato importante, frutto della generosità dei Clienti che hanno partecipato con grande entusiasmo alla campagna solidale, dei Soci e della Cooperativa. –

dichiarano i Soci e Michele Orlandi, Direttore Rapporto Soci Sardegna Conad Nord Ovest –

Un’iniziativa che ci permette di esprimere al meglio il nostro impegno quotidiano e concreto per i territori che ci ospitano andando oltre le mura dei nostri punti vendita e accompagnando le Comunità in cui operiamo verso il futuro.

Siamo infatti davvero orgogliosi degli importanti risultati raggiunti in Sardegna, che auspichiamo possano contribuire a rendere migliore il futuro di tanti piccoli pazienti.

Il nostro doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato e a tutto il personale sanitario che ogni giorno lavora negli ospedali“.

“Grazie alla generosità di chi ha preso parte alla campagna natalizia –

dichiara Agnese Foddis, direttore generale dell’ARNAS G. Brotzu –

avremo la possibilità di arricchire la nostra disponibilità tecnologica, potenziando le apparecchiature per la diagnosi e cura dei piccoli e grandi pazienti della cardiologia pediatrica dell’ospedale San Michele.

La donazione ci permetterà di completare il sistema di cui è dotato il reparto per poter effettuare esami molto accurati e per gestire in maniera completa questi delicati e complessi pazienti, specialmente quelli pediatrici”.

La campagna “Con tutto il Cuore”

La campagna “Con tutto il Cuore” vede da anni impegnata Conad Nord Ovest a fianco di importanti ospedali pediatrici delle regioni in cui opera.

Grazie alla generosità dei numerosi clienti, in nove edizioni la campagna ha permesso di donare complessivamente ben 4,3 milioni di euro a favore di:

Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Ospedale pediatrico Microcitemico e Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa e Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze, a cui si sono aggiunti l’Istituto Giannina Gaslini di Genova (dal 2019), il Policlinico Sant’Orsola di Bologna e la Fondazione Ospedale Regina Margherita di Torino (dal 2020).

A livello nazionale, l’iniziativa, promossa per il secondo anno da tutto il Sistema Conad, ha permesso una donazione complessiva di 2,2 milioni di euro a favore di 25 ospedali con reparti pediatrici in tutta Italia.

La collezione, composta da 12 Goofi, è realizzata in ABS 100% riciclato e disegnata da artigiani italiani per supportare e valorizzare le aziende del territorio.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno delle persone e delle comunità, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro“, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

Conad Nord Ovest

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 4,35 miliardi di euro. I territori in cui opera con 381 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.

Arnas G. Brotzu

La Struttura Complessa di Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite dell’ARNAS G. Brotzu, è il centro di riferimento in Sardegna per la diagnosi e il trattamento delle cardiopatie congenite dall’epoca fetale sino all’età adulta. Il reparto segue circa ottomila pazienti dall’epoca fetale all’età adulta avanzata, effettuando numerose procedure diagnostiche e terapeutiche, coniugando l’assistenza con l’innovazione alla ricerca costante di soluzioni tecnologiche volte a migliorare il percorso terapeutico.