Conad Centro Nord e Nord Ovest a supporto della popolazione ucraina

Conad Centro Nord e Conad Nord Ovest con il patrocinio di Legacoop Nazionale a supporto della popolazione ucraina. Donati circa 7.900 Kg di prodotti alimentari e beni di prima necessità in favore delle persone colpite dall’emergenza

20 febbraio 2023 – Ancora un gesto di solidarietà da parte del mondo Conad: nel mese di gennaio le Cooperative Conad Centro Nord e Conad Nord Ovest hanno promosso una missione umanitaria, patrocinata da Legacoop Nazionale, che ha permesso di consegnare direttamente nel territorio ucraino circa 7.900 Kg di prodotti alimentari e non, destinati alla popolazione colpita dal conflitto.

Un’iniziativa di non facile realizzazione, che ha raggiunto il successo sperato grazie ad una movimentazione di associazioni umanitarie. Il viaggio, infatti, ha visto il coinvolgimento di numerose realtà territoriali che operano a livello internazionale come la Caritas Diocesana (Polacca) che, presso la sede di Lezajsk in Polonia, ha frazionato il carico per agevolare il trasporto della merce e facilitare il passaggio doganale polacco fino all’Ucraina raggiungendo numerose destinazioni.

advertisement

Le strutture dei Frati Francescani di Shargorod che hanno distribuito i beni alle famiglie che vivono in situazioni di estrema vulnerabilità. Il razionamento dell’energia elettrica presente nel massimo per sei ore al giorno, e la scarsità di fonti proteiche. Le strutture dei Frati Francescani di Konotop, una città che verte in condizioni estremamente critiche. Occupata dall’esercito russo nelle prime fasi del conflitto a soli 80 km, in linea d’aria, dal confine russo e la città di Kharkiv, città che prima della guerra era un importante centro universitario e che ora è in stato di allerta e oggetto di numerosi conflitti.

La collaborazione e partecipazione attiva di Conad Nord Ovest e Conad Centro Nord ha poi amplificato il risultato finale.

La missione Conad

“Coerentemente alla missione di Conad abbiamo continuato in questo anno ad inviare il nostro sostegno con aiuti concreti. Per noi questa è una delle tante spedizioni umanitarie che abbiamo messo in campo, l’ultima è stata lo scorso luglio”. Spiega Ivano Ferrarini, Amministratore Delegato di Conad Centro Nord e continua. “Aiutare le persone che vivono in una situazione di emergenza umanitaria in un altro Paese significa essere una vera Comunità, la migliore espressione di noi stessi e l’essenziale per il nostro futuro”.

“La situazione drammatica che sta vivendo il popolo ucraino ci tocca profondamente. Dichiara Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest –. Vicinanza e solidarietà sono alcuni dei valori che caratterizzano la nostra Cooperativa e che ci hanno guidati nel portare avanti questa missione con un unico obiettivo. Supportare concretamente la popolazione Ucraina colpita dalla guerra. Per noi essere a fianco delle persone significa agire concretamente non solo sul territorio in cui operiamo ma anche oltre i confini.”

Sosteniamo la pace

“Fino dai primi giorni dell’invasione dell’Ucraina – sottolinea Mauro Lusetti, Presidente di Legacoop nazionale – Legacoop si è attivata promuovendo un’azione di solidarietà, che ha visto protagoniste le cooperative associate, per dare aiuto alla popolazione civile, quella che paga il prezzo più alto di ogni conflitto. A fine 2022 abbiamo lanciato un nuovo appello per aiutare la popolazione ad affrontare l’emergenza inverno. In questo ambito, assume un rilievo particolare l’iniziativa di Conad Centro Nord e Conad Nord Ovest. Ringraziamo di cuore per aver dato, ancora una volta, una bella testimonianza concreta di solidarietà, valore fondante dell’esperienza cooperativa”.

Un progetto che conferma l’impegno e la sensibilità delle due Cooperative Conad. Un ulteriore tassello che si aggiunge e da seguito all’iniziativa “Sosteniamo la Pace”, promossa del gruppo Conad. Che lo scorso marzo ha organizzato una raccolta fondi su tutto il territorio nazionale a favore della Croce Rossa. Grazie al contributo di clienti, soci, collaboratori e Cooperative Conad furono donati 1,9 mil di €. Destinati a sostegno di tutte quelle famiglie colpite dalla guerra che sono state costrette ad abbandonare la propria casa per cercare ripari più sicuri.

Anche oggi più che mai c’è bisogno della forza della Comunità e l’impegno dedicato alle popolazioni colpite dall’emergenza è testimonianza delle azioni concrete dell’insegna nei confronti delle Persone, perché è sempre più importante continuare a credere nella vicinanza e nella solidarietà.