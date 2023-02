CNDDU: cordoglio per la scomparsa del giovane Giuseppe Corrao

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime tutta la propria commozione e vicinanza ai familiari di Giuseppe Corrao. Il giovane (di appena venticinque anni) si è tolto la vita nella mattinata di oggi gettandosi dalla Torre Guinigi di Lucca. Di seguito il comunicato a firma del presidente prof. Romano Pesavento

“Spesso i ragazzi vivono momenti di fragilità e forte sofferenza interiore; la società attuale e la precarietà dei nostri tempi minano certezze e rendono la prospettiva del futuro nebulosa, enigmatica e a volte – perfino – intollerabile.

Anche nelle nostre aule scolastiche spesso si possono ravvisare segni di malessere, frustrazione, scoraggiamento. Sarebbe meglio intercettarli in modo da offrire tempestivamente supporto e sostegno avvalendosi di figure qualificate per tale scopo.

Quasi tutti gli istituti superiori hanno avviato uno sportello di aiuto psicologico. Ausilio fondamentale per rassicurare i giovanissimi sul loro stato d’animo e proporre un dialogo costruttivo ed empatico. La pandemia ha sicuramente accentuato la difficoltà del vivere, soprattutto per le future generazioni, ingenerando uno stato di ansietà generalizzato senza precedenti.

Il CNDDU auspica maggiore attenzione per tali problematiche che non può non passare per un potenziamento degli sportelli di supporto psicologico (o per la loro istituzione ove ancora non ci fossero)”.

