Danni all’agricoltura per 120 milioni in 7 anni dalla fauna selvatica. È la stima di Confagricoltura e dell’Ente Produttori Selvaggina, secondo cui la non adeguata gestione di alcune specie ha molteplici conseguenze, a partire dalla diffusione di malattie che possono avere gravi effetti sulle attività economiche del settore primario, come recentemente accaduto con la peste suina africana in varie aree d’Italia.

fsc/gtr