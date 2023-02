CESENATICO – Bontempi e Polacchi “in cattedra” alla Dance Dream.

In arrivo nel prossimo weekend a Cesenatico altri due super-docenti di prestigio per preparare i musical in vista del contest fiorentino “Danzainfiera”

In attesa della tradizionale festa di Carnevale e dopo lo stage con il grande Christian Ginepro, sabato e domenica prossima alla Dance Dream arriva un’altra super-accoppiata di prestigiosi docenti. Si tratta di Stefano Bontempi e Simone Polacchi. Il primo è ormai uno storico collaboratore della scuola di Cesenatico. Dagli anni novanta è una delle figure di riferimento in Italia del grande musical americano. Il secondo, tenore e performer, è uno dei più autorevoli maestri di canto lirico. Si è diplomato al Conservatorio “Gioacchino Rossini” ed oggi è maestro alla Torino Musical Academy.

Il ballerino e coreografo Stefano Bontempi, in partnership con la docente Silvia Ferraris (che si occuperà del tip tap), lavorerà in particolare sulle coreografie danzate del progetto dedicato a Michael Jackson.

Simone Polacchi, invece, lavorerà nel suo laboratorio sulla sezione “canto” dei musical “Sister Act” e “Il mago di OZ”.

Gli stage permetteranno di alzare ulteriormente il livello tecnico degli spettacoli della Dance Dream. Dal 24 al 26 febbraio, sarà a Firenze per il tradizionale appuntamento con “Danzainfiera“.

Intanto, da questa settimana, proprio per affinare gli spettacoli in programma, sono riprese le lezioni di inglese di Francesca Sanpaoli applicate ai musical in lingua originale.