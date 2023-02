Cerimonia di consegna cane guida organizzata dai Lions 

Villanova d’Albenga (Savona): successo per la cerimonia di consegna di un cane guida organizzata dai Lions

Si è svolta nella serata di ieri presso il Ristorante Hermitage di Villanova d’Albenga, la cerimonia per la consegna di un cane guida:

organizzata dai Lions a coronamento degli sforzi dell’anno sociale 2021/2022, sponsorizzata dalla Zona 3C.

Erano presenti i Lions Club e i rispettivi:

Leo Club Alassio Baia del Sole, Albenga Host, Albenga Valle del Lerrone Garlenda, Andora Valle del Merula, Finale Ligure Loano Pietra Ligure Host, Loano Doria.

Il cane è stato donato ad una persona che ha perso la vista all’età di 10 anni grazie ad un service di raccolta fondi per 12.000 euro, il costo di addestramento di un cane guida.

Il Servizio Cani Guida dei Lions dal 1959 addestra e consegna gratuitamente cani guida alle persone non vedenti in tutta Italia per aumentare la loro autonomia.

Tutto inizia, dunque, grazie all’intuito di un uomo straordinario: Maurizio Galimberti.

Ingegnere aeronautico, pilota dell’aviazione da caccia durante l’ultima guerra, vittima di un gravissimo incidente di volo che lo rende totalmente cieco.

Non si arrende alla sua condizione e acquista in Germania un cane addestrato per la guida dei non vedenti, che gli garantisce un certa autonomia di vita.

Si rende subito conto che l’unica Scuola di addestramento cani esistente in Italia, a Scandicci, non è sufficiente alla copertura dell’enorme fabbisogno e, con grande determinazione, si attiva per la fondazione di un nuovo centro.

Ecco che nel 1959 nasce il Servizio Cani Guida dei Lions.