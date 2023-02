E’ possibile iscriversi per prendere parte all’appuntamento in presenza del 9 febbraio – ore 9,30- dedicato al seminario teorico e al laboratorio esperienziale dal titolo “Internet of Things: prodotti e sistemi diventano “smart” presso l’I-LAB della Camera di Commercio di Sassari in via Roma.

L’evento è organizzato dall’I-LAB della Camera di commercio di Sassari. Il tutto, con la collaborazione tecnica di DINTEC (Consorzio per l’innovazione tecnologica). Il convegno è nell’ambito del percorso Il digitale non è mai stato così semplice. E’dedicato alla trasformazione digitale.

LA TECNOLOGIA

IoT (Internet of Things) – L’Internet delle Cose rappresenta una fondamentale e rivoluzionaria evoluzione delle reti internet. Gli ‘smart objects’ sono in grado di scambiare informazioni sul proprio stato. Ma non solo: anche sull’ambiente esterno. Inoltre, c’è la possibilità di interagire con altri dispositivi connessi. L’Internet delle Cose apre le porte alla creazione di nuovi modelli di business o alla trasformazione di quelli esistenti. La tradizionale divisione tra prodotto e servizio va scomparendo. Quindi, la nascita di una nuova forma ibrida tra i due.

L’incontro è tenuto dall’innovation manager, Paolo Lasagni. Racconterà la nascita dell’IoT per arrivare fino ad oggi e come si stanno evolvendo gli scenari globali di mercato. Si va dal comparto produttivo a quello dei servizi. Il programma del corso prevede una serie di approfondimenti. Tra questi:

Cos’è l’Internet of Things

Come si costruisce una soluzione IoT: gli Smart Objects

Carrellata di applicazioni IoT in ambito sia Consumer che Industriale (Industria 4.0)

I modelli di business trainati dall’IoT



Il corso è dedicato a chi si occupa di innovazione di processo e prodotto. Eppure, è rivolto anche a chi si occupa di ideazione di nuovi prodotti e servizi, di progettazione e manutenzione di impianti industriali. Non solo: anche di sviluppo software e per tutti coloro che vogliono capire le potenzialità dell’Internet of Things. I partecipanti che seguiranno il Seminario dedicato al tema, potranno partecipare previa iscrizione al Laboratorio esperienziale.

Tutte le informazioni su https://ilab.ss.camcom.it/

