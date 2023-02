CCIAA SS: La Camera di Commercio di Sassari crede e investe nei processi formativi.

La formazione è uno degli elementi che consentono la crescita, costante e tangibile, di un territorio. E’ un percorso continuo, composto da più itinerari. Tutti egualmente importanti e capaci di generare valore. Questo il motivo per cui la Camera di Commercio di Sassari promuove una serie di iniziative formative dedicate ai giovani. Sono inclusi i meet, su cui investe in termini di risorse e collaborazioni su tutto il territorio.

Questo, oltre ad attività finalizzate alla nascita di nuovi imprenditori e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. E’ per chi cerca invece di riposizionarsi sul mercato del lavoro. Formazione e occupazione sono un binomio inscindibile. Non solo in avvio del percorso lavorativo, ma soprattutto nelle fasi di mantenimento e di crescita professionale. In questo quadro è necessario dare continuità a tutte le azioni. Si cerca di individuare i settori che richiedono figure professionali adeguate orientando ed informando i ragazzi. Già, anche quelli che ancora seguono il loro percorso scolastico, circa le opportunità che il mercato del lavoro offre. Un mercato che individua figure sempre più specialistiche e ben formate.

“Accrescere il livello delle competenze dei nostri giovani, è un obiettivo primario e in questo senso abbiamo il dovere di attivare tutti i percorsi che li possano coinvolgere. Percorsi formativi che si interfaccino con le reali richieste del mercato del lavoro.”

Di percorsi, la Camera di Commercio, ne segue molteplici

Dagli ITS, una formazione specialistica che si colloca tra le superiori e l’Università attraverso l’attivazione di corsi capaci di creare figure professionali indicate direttamente dalle aziende che nascono perciò da un reale fabbisogno del mercato, alle relazioni continue con gli istituti superiori, attraverso progetti e iniziative che aprano ampi orizzonti di conoscenza sul panorama occupazionale. Anche perchè se è vero che è importante formarsi, in questo particolare momento è anche necessario individuare il percorso da intraprendere che venga indicato dalle attitudini, dalle qualità e anche dalle aspirazioni di ognuno.

“La formazione, soprattutto in un momento come questo è un fattore determinante per guardare oltre in maniera dinamica e propositiva – aggiunge il presidente camerale- e agire per superarla. Per chi crede che formarsi e conoscere può rappresentare un vantaggio competitivo da tenere in grande considerazione. E non avere la sensazione che sia una perdita di tempo.”

In questo senso, i Job day organizzati da Regione e Aspal, hanno rafforzato l’idea pratica di agire insieme ai giovani coinvolgendoli e proponendogli non solo chance lavorative ma anche opportunità formative. Un approccio che la Camera di Commercio continua a tenere con i nuovi corsi per imprenditori – di cui uno appena lanciato- ed uno dedicato interamente all’innovazione in “Il digitale non è mai stato così semplice”, una nuova frontiera formativa che, partita qualche mese fa, proseguirà fino a giugno e sta coinvolgendo giovani, ma anche imprenditori e professionisti, che vedono nella transizione al digitale un’opportunità da non lasciarsi sfuggire e su cui puntare.

Per tutte le informazioni relative ai percorsi formativi camerali ci si potrà rivolgere agli uffici oppure saperne di più su www.ss.camcom.it