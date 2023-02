“Con questo strumento rispondiamo all’obiettivo di informare in modo semplice sugli istituti più importanti disponibili in materia casa come la compravendita e la locazione”. Lo ha detto Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Catanzaro e Calabria e membro del direttivo nazionale della medesima confederazione presentando la Guida “Casa e Giovani”.

xd2/pc/gsl