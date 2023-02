Capritaly – Tu Sì Na Cosa Grande

L’Hotel la Sonrisa, celebre perché fa da sfondo alle vicende de Il Castello delle Cerimonie, il programma in onda con successo su Real Time, è la location principale del nuovo promo di Capritaly, il brand di moda ideato da Sarah Anna Buonocore.

Rilasciato da qualche settimana, lo spot vede impegnata anche l’imprenditrice, in prima linea poiché è lei che canta la nuova versione di Tu Sì Na Cosa Grande di Domenico Modugno, classico della canzone napoletana

“La campagna nasce dal desiderio di fare conoscere le bellezze del Made in Italy.

Siamo partiti dall’artigianalità dei nostri gioielli Capritaly, per poi finire a rivisitare una delle canzoni più famose, a livello internazionale, della tradizione napoletana, ossia Tu Sì Na Cosa Grande.

L’abbiamo riarrangiata nella chiave del tango argentino, in modo tale che diventasse un inedito”

ha raccontato la Buonocore.

Da un lato il brano è stato realizzato insieme al Maestro Vincenzo Greco, pianista del gruppo Smooth Jazz Operator, ed ha visto coinvolti anche Antonello Buonocore, Fiorenzo di Palma, Nicola Coppola e la stessa Sarah, dall’altro la regia del promo è stata curata da Vincenzo Schettino, che ricopre anche il ruolo di fotografo e, talvolta, di regista nelle puntate de Il Castello delle Cerimonie.

Un lavoro che fonde le bellezze dell’artigianato italiano e della musica napoletana, impreziosito dall’arte di due ballerini, Giusy Scarfato e Giuseppe Santaniello.

Un modo per mettere in risalto tutte e tre le bellezze del Made in Italy: musica, ballo e artigianalità. Una missione dà sempre inseguita da Capritaly.

“Nel promo abbiamo deciso di raccontare una storia d’amore. Ci abbiamo messo dentro tutto il nostro impegno e, non a caso, questa versione di Tu Sì Na Cosa Grande sarà fruibile anche in tutti i digital store. Si potrà acquistare e metterla come musica di sottofondo nelle storie social di Instagram e così via”.

ha continuato l’imprenditrice. Gli attori principali del video promozionale sono Pina Macchiarulo e Gennaro Cassini.

Per Sarah Anna Buonocore è stato un vero piacere “essere ospitati da Imma Polese con il marito Matteo”. Lo spot è già fruibile su tutti i canali di comunicazione, YouTube compreso, ed ha visto impegnate anche l’hair-stylist Virginia Lisi e la make-up artist Delia Sabatino. Nadia Boutique e Ds De Simone Boutique, che appartengono al brand Capritaly, hanno curato gli abiti. Inoltre, i ragazzi di Tropp Fun Radio hanno avuto modo di intervistare gli attori durante le riprese. Segno del fatto che Capritaly è sempre più in espansione, dato che quest’anno è stata anche di supporto, con le sue creazioni, al Salotto delle Celebrità all’interno della città di Sanremo in occasione del Festival.

“Lo slogan che vogliamo dare quest’anno, per le prossime collezioni di Capritaly, è ‘Nessun limite, eccetto il cielo’. Penso che non ci siano limiti per sognare, per desiderare, per pregare perché il cielo è infinito, non ha limiti. Vogliamo invitare le persone a non mollare mai, a crederci fino in fondo”

ha fatto sapere Sarah Anna Buonocore, che ha avuto modo, nel weekend dal 17 al 20 febbraio 2023, di esporre le sue nuove creazioni alla Fiera Homi di Milano. Come se non bastasse, è nei progetti quello di aprire due nuovi Capritaly Store a Sorrento e Torre del Greco. Insomma, quella di Capritaly è una realtà sempre più in ascesa.