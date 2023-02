Cambio commissario Sardegna per l’Italia con Paragone

L’incarico di commissario per l’isola passerà dal Dott. Marcello Argiolas a Gianmario Muggiri, già coordinatore eletto per Cagliari e Provincia e Delegato all’assemblea Nazionale del partito.

Dopo il risultato elettorale delle politiche di poco lontano dalla soglia del 3% e nonostante lo stesso risultato non abbia portato nessun candidato in parlamento, il partito di Gianluigi Paragone si prepara a rilanciare la Sardegna con un intervento strutturale.

La svolta e intenta a dare nuova freschezza all’attività politica regionale, vista la giovane età del neocommissario (39 anni). Tuttavia, non è giovane di esperienza politica. Questo, in quanto lo stesso ha militato per anni in associazioni politiche e partiti. Successivamente ha avuto ruoli dirigenziali all’interno dell’oggi partito di governo Fratelli d’Italia.

Il partito con tutto il quadro dirigenziale Regionale ringraziano il Dott. Marcello Argiolas per il contributo apportato e le energie profuse in questi quasi 2 anni di mandato. Infatti, hanno portato sviluppo e crescita al nostro interno, e augurano buon lavoro al neocommissario Gianmario Muggiri.

Muggiri dopo la sua nomina dichiara: “Ci tengo a ringraziare il commissario uscente per il suo importante contributo, e Gianluigi Paragone per la fiducia accordata.” e aggiunge “Questo nuovo inizio metterà in chiaro che il nostro partito ha come fulcro l’uscita dall’Unione Europea e dall’Eurozona e ciò non dovrà mai essere messo al di sotto di nessun’altra lotta. Anche se questa battaglia non potremo portarla all’interno dei palazzi del parlamento, ripartiremo dai piccoli comuni con le prossime tornate amministrative, con uno sguardo rivolto alle Regionali 2024.

