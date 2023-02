Cagliari Playground presenta il weekend dedicato allo sport, alla sua teoria e alla sua pratica

Cagliari Playground presenta le attivita’ in programma dal 17 al 20 febbraio organizzate in collaborazione con le societa’ sportive Crossfit Kasteddu e Isola Run per un weekend all’insegna dello sport, della sua pratica e della sua teoria. wWrkshop, workout, capoeira, crossfit, scherma. E per gli appassionati della cultura giapponese un workshop di introduzione alla pratica del taiko (tamburo tradizionale giapponese).

Cagliari, 14 febbraio 2023 – Cagliari Playground, il progetto promosso da Associazione Culturale Mariolé, CUS Cagliari, Fondazione PeterPan e ASD Palestra Centro Macrobiotico e sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle pari opportunità culturali e educative di persone di minore età, presenta la tranche finale del calendario attività di febbraio 2023 che dal 17 al 20 di questo mese sarà incentrato sulle discipline sportive del CrossFit, della scherma e della capoeira, con un occhio alla pratica del taiko (tamburo tradizionale giapponese) e con alcuni interessanti appuntamenti aperti al pubblico di avvincenti esibizioni. Tutto organizzato con la collaborazione di CrossFit Kasteddu, prima palestra di questa disciplina in Sardegna, e la società sportiva Isola Run.

Lo stato di salute nella sua globalità, quindi, ancora al centro del percorso di Cagliari Playground che continua nella sua azione di promozione, tra gli adolescenti, di una cultura della acquisizione di comportamenti consapevoli e dello sviluppo di competenze trasversali per raggiungere il proprio benessere nel rispetto di quello altrui. Ecco perché, tra le altre, la scelta del CrossFit, disciplina che ha l’obiettivo di potenziare la competenza individuale in tutte le attività fisiche e predisporre gli atleti ad ogni eventualità e sfida fisica, allenando tutte le abilità fisiche riconosciute: velocità, coordinazione, forza, agilità, potenza e flessibilità.

Il programma

VENERDI’ 17 e SABATO 18 FEBBRAIO, dalle ore 9.00 alle 13.00

presso il palazzetto B del CUS Cagliari, via Is Mirrionis, n.3, Cagliari

Seminari di pratica sportiva rivolti a ragazze e ragazzi degli Istituti superiori di Cagliari:

Atletica e Running – con gli istruttori Alessandro Nurchis e Massimo Pia dell’ASD Isola Run, CrossFit con Fabio Fierro CF-L3 e chinesiologo e Alessio Deiana CF-L1della palestra CrossFit Kasteddu, Scherma con Andrea Tiana e Andrea De Magistris del CUS Cagliari

VENERDI’ 17 FEBBRAIO, dalle ore 17.00 alle 22.00

presso la palestra CrossFit Kasteddu, via Giulio Dolcetta 12, Cagliari

Performance CrossFit OPEN 23.1. Gli Open di CrossFit sono il più grande evento sportivo partecipativo del mondo del fitness, la competizione che riunisce gli atleti CrossFit di tutto il mondo. Sarà possibile assistere ai workout, guidati da un istruttore CFK, analizzare e comprendere i fondamenti del CrossFit e gustare un piccolo buffet a base di healthy food – Ingresso libero

SABATO 18 FEBBRAIO, dalle ore 15.00 alle 20.00

presso la palestra CrossFit Kasteddu, via Giulio Dolcetta 12, Cagliari

CrossFit Open Day – Workout d’avvicinamento alla pratica del CrossFit guidati dagli istruttori di CrossFit Kasteddu, prima palestra di CrossFit in Sardegna. Iscrizione gratuita su differenti fasce orarie, fino ad esaurimento posti.

DOMENICA 19 FEBBRAIO, TURNO A ore 09:00 – 10:30; TURNO B ore 11:00 – 12:30

presso il palazzetto C del CUS Cagliari, via Is Mirrionis, n.3, Cagliari

Seminari di pratica sportiva rivolti a ragazze e ragazzi e adulti.

Running drills con gli istruttori Alessandro Nurchis e Massimo Isola dell’ASD Isola Run

CrossFit con Fabio Fierro istruttore CF-L3 e chinesiologo e Alessio Deiana istruttore CF-L1 della Palestra CrossFit Kasteddu

Capoeira con Mestre Mussa del Gruppo Capoeira OXOSSI Cagliari

Iscrizione gratuita su differenti fasce orarie, fino ad esaurimento posti. Durante la mattinata si potrà assistere alle gare del Campionato Regionale Assoluti Spada presso il Palazzetto B del CUS Cagliari – Ingresso libero

LUNEDì 20 FEBBRAIO, TURNO A ore 16:30; TURNO B ore 18:00

presso lo Spazio T-OFF, Via Nazario Sauro, n. 6, Cagliari

Workshop di introduzione alla pratica del Taiko (tamburi tradizionali giapponesi), a cura del Maestro Mugen Yahiro del gruppo di studio Munedaiko, rivolto ad un pubblico di appassionati della cultura giapponese e alle persone che desiderano accostarsi al metodo di preparazione richiesto dalla tecnica di percussione tradizionale giapponese. Per info e iscrizioni prenotarsi su taiko.sardegna@gmail.com, fino ad esaurimento posti. Gratuito per i ragazzi fino a 17 anni, 20 euro per adulti.

Tutte le informazioni e gli approfondimenti sul programma, gli ospiti e le discipline sono disponibili sui social FB e IG di Cagliari Playground. Tutte le attivita’ sono ad ingresso libero con iscrizioni obbligatorie fino a esaurimento posti su https://tinyurl.com/cpgsport-fitness.

