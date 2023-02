Cagliari, Operazione della Divisione Anticrimine: misura di prevenzione personale DACUR per due uomini. Aggressione in pieno giorno all’interno di un bar di Sant’Antioco.

Il Questore di Cagliari, a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso un provvedimento D.AC.UR. (Divieto di accesso alle aree urbane, anche detto DASPO URBANO) nei confronti di due uomini di Sant’Antioco. Hanno 62 e 30 anni, denunciati dal locale Comando Stazione Carabinieri, a seguito di una aggressione, commessa dai predetti, in pieno giorno, all’interno di un bar di Sant’Antioco, nei confronti di un proprio collega.

La mattina del giorno 9 gennaio u.s., presso un bar sito a Sant’Antioco, il sessantenne accedeva all’interno del locale e minacciava, per futili motivi, un avventore che si trovava seduto al tavolino del bar. Nel frattempo accedeva nel locale anche un suo collega trentenne, il quale sferrava un violento schiaffo all’orecchio della vittima. Nel frattempo il più anziano tratteneva il malcapitato per i polsi, impedendogli di prendere il cellulare dalla giacca per chiamare i soccorsi. La lite veniva interrotta dall’intervento del titolare del locale.

Considerato che l’episodio è accaduto in un orario in cui nel locale erano presenti diversi avventori i quali hanno, loro malgrado, assistito all’episodio di violenza che ha inferto un grave danno alla sicurezza e alla tranquillità pubblica rappresentando un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica.

La misura di prevenzione DACUR adottata vieta ai predetti di accedere – per la durata di un anno – a tutti i pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento del Comune di Sant’Antioco, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

