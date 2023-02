Polizia di Stato di Cagliari. Giovane ferito in discoteca. Disposta la chiusura del locale.

Il Questore di Cagliari ha emesso un provvedimento, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento è quello di chiusura per 15 giorni di un locale in Via Newton. Il tutto, a seguito di un fatto delittuoso avvenuto nella nottata del 30 gennaio scorso.

All’interno del pubblico esercizio, infatti, si stava svolgendo una serata di ballo, come ci si aspetta in una discoteca. Eppure, è stato aggredito e ferito un giovane ragazzo. I responsabili sarebbero tre persone.

Gli Agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno notificato al titolare dell’esercizio pubblico l’atto di chiusura per 15 giorni. Il fatto, si ricorda che non ha carattere sanzionatorio ma solo cautelare. Una misura di attesa, quindi. L’obiettivo è quello di ritornare alla normalità. Non solo: anche quello di favorire le indagini del caso.

Altresì, la polizia ha disposto la sospensione dell’autorizzazione per la commiserazione di alimenti e bevande all’interno del locale ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

Questo provvedimento serve a ridurre la pericolosità e i fatti come quello del 30 Gennaio. Diminuendo, infatti, le persone sotto effetti di alcolici, si può diminuire il rischio di violenza.

