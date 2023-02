Cagliari: conferenza stampa di presentazione SoloWomenRun 2023

Mercoledì 1 Marzo alle 11, alla Sala del Retablo in via Roma, sarà ufficialmente presentata l’edizione 2023 della Cagliari SoloWomenRun, la corsa rosa solidale dei record, in programma domenica 5 marzo.

Interverranno il sindaco Paolo Truzzu, l’assessore comunale Marina Adamo, il Presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco, Andrea Culeddu per Gevensport, Alexa Leinardi vice presidente ASD Cagliari Atletica Leggera e Pietro Casu presidente UISP comitato territoriale di Cagliari APS.

Infine, nell’occasione saranno fornite tutte le informazioni sulla corsa e alcune novità in anteprima.

SoloWomenRun