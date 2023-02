Cagliari: concerto di Campane Tibetane a cura di Iuri Ricci

Giovedì – 9 febbraio – ore 21.00 – Spazio T-OFF – Via Nazario Sauro 6, Cagliari

Cagliari Playground presenta un evento in forma di concerto dedicato al suono e alla vibrazione di questi antichi strumenti. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti: https://tinyurl.com/CPGArtiOrientali

Cagliari Playground, il progetto promosso da Associazione Culturale Mariolé, CUS Cagliari, Fondazione PeterPan e ASD Palestra Centro Macrobiotico e sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle pari opportunità culturali e educative di persone di minore età, ricorda che giovedì 9 febbraio, alle 21:00, presso lo Spazio T-OFF di via Nazario Sauro 6 si terrà il concerto di campane tibetane a cura del Professor Iuri Ricci.

Facente parte del ricco calendario invernale di attività di Cagliari Playground, incentrato sulle discipline orientali e sulle pratiche olistiche, il concerto ha l’obiettivo di far avvicinare il più alto numero possibile di persone al suono e alla vibrazione di questi antichi strumenti. L’evento chiude una giornata di workshop dal titolo “L’armonia delle Campane Tibetane – un viaggio tra storia, suono, vibrazione, chakra e frequenze benefiche”, sempre a cura del Prof. Ricci.

Le Campane Tibetane

L’origine delle Campane Tibetane rimane ancora oggi avvolta dal mistero. Le prime informazioni risalgono a 2500 anni fa, quando nell’area Himalayana, tra Tibet, Mongolia, Cina, India e Nepal, le famose “Ciotole” (Tibetan Bowls), venivano usate per cucinare, mangiare, per raccogliere offerte, come strumento per la Meditazione e naturalmente per la Cura attraverso la Vibr-Azione del Suono. Giunsero in Tibet dall’India, all’epoca del Buddha (VIII d.c), quando le vie carovaniere dell’Asia, non venivano usate solo per il commercio, ma anche per diffondere la “Conoscenza e la Religione”.

Le Campane Tibetane ci aprono ad una “visione olistica totalmente nuova, basata sul concetto di vibrazione fisica, mentale, emotiva e dei corpi sottili. Pensiamo al nostro corpo come uno strumento musicale perfettamente accordato, ma che può anche perdere la sua armonia vibrazionale. Ognuno di noi possiede una “vibrazione” personale. Questa si trasforma in un indicatore della nostra salute psico-fisica, che comprende il corpo fisico, quello mentale, quello emotivo e tutte le energie dei cosiddetti “corpi sottili”.

Lo Stress e le Emozioni negative sono alla base di numerosi problemi e disturbi del nostro tempo, che condizionano spesso il nostro benessere, creando vere e proprie patologie, che spesso possiamo alleviare attraverso il Suono e la Vibrazione: è scientificamente provato che il rilassamento profondo dato dalla vibrazione del suono delle Campane Tibetane porta innumerevoli benefici, come l’equilibrio del sistema nervoso centrale, la possibilità di alleviare le tensioni muscolari, di attenuare gli stati ansiosi, di favorire il ritmo del sonno, di abbassare la pressione sanguigna, di migliorare la concentrazione, di aumentare la nostra frequenza energetica o ancora di ristabilisce uno stato ottimale di energia fisica, mentale e spirituale.

Iuri Ricci

Il Prof. Iuri Ricci è musicoterapeuta, polistrumentista (con Diploma di Conservatorio), master singing bowls e compositore. Da 20 anni studia e approfondisce l’esperienza terapeutica del Suono. Attraverso workshop e corsi di musicoterapia e campane tibetane, meditazione, tecniche di rilassamento, concerti, con gruppi di adulti e bambini, in scuole, hospice, associazioni, strutture per anziani e diversamente abili.

E’ Docente e Direttore Didattico della Scuola Professionale per Operatore in Tecniche Sonore con le Campane Tibetane – Tibetan Harmonia. Nel 2015 ha inciso il suo primo cd “Tibetan Harmonia – La musica delle campane tibetane” (www.tibetanharmonia.net), disponibile anche in Digital Store. Medici, terapisti, strutture sanitarie, psicologi, operatori olistici, scuole, centri yoga e spa, utilizzano la sua musica per i loro momenti di relax e ben-essere.

Il percorso di Cagliari Playground, quindi, continua nella sua azione di promozione tra gli adolescenti. Promuove la cultura della salute, l’acquisizione di comportamenti consapevoli e lo sviluppo di competenze trasversali per raggiungere il proprio benessere nel rispetto di quello altrui. In particolare, accanto all’approccio tradizionale alla salute, si vuole promuovere quello della cosiddetta medicina olistica. Ovvero un approccio integrato, che prende in considerazione lo stato di salute nella sua globalità. Come l’unione di mente, corpo, ambiente e società. Un approccio in cui fattori biologici, psicologici e sociali sono interconnessi, nell’aiuto reciproco per una comune prosperità.

Tutte le informazioni e gli approfondimenti sul programma, gli ospiti e le discipline sono disponibili sui social FB e IG di Cagliari Playground.

