Cagliari Calcio: adesso caccia al terzo posto

Il Cagliari Calcio, dopo la vittoria sofferta ottenuta contro il Benevento, ha il dovere di non fermarsi. Deve proseguire nel suo cammino, iniziando a far punti anche in trasferta

Per tentare la scalata verso le prime posizioni, sarà infatti fondamentale trovare la vittoria anche in trasferta.

La prossima sarà in casa di una diretta concorrente. Una squadra che attualmente precede i rossoblu.

Claudio Ranieri spera di recuperare almeno qualche infortunato. Attualmente sono troppi gli uomini in infermeria.

Tra le altre cose, il Cagliari Calcio dovrà rinunciare anche allo squalificato Giorgio Altare.

I pugliesi sono compagine di buona levatura. Possono inoltre contare su uomini di qualità, che possono risolvere la gara in ogni momento.

Ranieri chiederà ai suoi ragazzi un surplus, dovranno spingersi oltre il massimo. La trasferta di Bari sarà infatti l’inizio di un trittico importante.

Bari, Venezia e Genoa. Gare dalle quali si potrebbero tirare le prime somme. In caso di risultati positivi, si potrebbero scalare delle posizioni in classifica.

Soprattutto si metterebbe pressione a chi precede in graduatoria il Cagliari.

Il tecnico romano, da uomo esperto, queste cose le sa. Cercherà quindi di caricare al massimo i suoi ragazzi durante la settimana.

La speranza che rientrino Rog, Pavoletti o qualche altro resta viva, ma comunque difficile.