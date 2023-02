Cagliari, arrestato l’uomo che aveva seminato terrore nel Corso

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo pregiudicato di 46 anni di Cagliari che la scorsa domenica si era sottratto a un controllo delle Volanti tentando la fuga a bordo di un furgone rubato. Durante l’inseguimento per le vie del centro, il furgone ha danneggiato alcune auto in sosta e ha inoltre rischiato di investire una passante. L’uomo è stato riconosciuto dagli agenti e da domenica le Volanti e la Squadra Mobile hanno iniziato le ricerche.

“Non ne possiamo più”, aveva affermato Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace, “abbiamo già chiesto un incontro al Prefetto. Vogliamo risposte concrete”.

Ieri mattina è stato intercettato dalle Volanti sull’asse mediano, sempre a nel Capoluogo, a bordo di un’altra auto rubata. Ne è scaturito un nuovo inseguimento a forte velocità sino alla periferia di Sestu. Lì l’uomo ha abbandonato l’auto e si è allontanato a piedi in direzione della campagna. Gli uomini della Sezione Reati contro il patrimonio della Mobile lo hanno trovato nascosto dietro a un cespuglio, vicino a una casa colonica.

Su di lui pendeva anche un provvedimento di carcerazione del magistrato di sorveglianza di Cagliari e per questo è stato portato nel carcere di Uta (CA).

Sarà denunciato anche questa volta per resistenza e per ricettazione.

