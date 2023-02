Caffè Milani a RistorExpo per raccontare nuovi modi di intendere il caffè

Caffè Milani partecipa alla 25° edizione di Ristorexpo, la fiera B2B a LarioFiere – Erba (CO) – dedicata ai professionisti del fuori casa, tra ristorazione e Ho.Re.Ca, in programma da domenica 5 a mercoledì 8 marzo 2023.

Pubblico e operatori del settore potranno trovare Caffè Milani all’interno del padiglione A – stand 71. Qui sono in programma diverse attività. Ad esempio dimostrazioni di tostatura, eventi su latte art e mixology e masterclass sul caffè. Per l’occasione Caffè Milani presenterà, in anteprima, alcune ricette dolci e inedite a base di caffè. E’ possibile trovarle nel nuovo manuale dedicato a caffetterie, pasticcerie e bar, e anche quattro cocktail speciali creati miscelando spirits e caffè.

Che il caffè possa essere ben di più che il tradizionale e italianissimo espresso in tazzina Caffè Milani lo sostiene da tempo. Tuttavia, solo l’anno scorso, in occasione degli 85 anni dell’azienda, diverse iniziative hanno voluto giocare in questo senso. Dal ricettario stilato in collaborazione con l’Enaip Lombardia, in cui il caffè è diventato un vero e proprio ingrediente dall’antipasto al dolce, alla linea di prodotti in collaborazione con In-Presa, realizzata a partire dai materiali di scarto della produzione della torrefazione. La parola chiave del 2022 in occasione di #CaffèMilani85 era sostenibilità sociale, ambientale, economica, dei prodotti. E torna a essere protagonista delle azioni di Caffè Milani proprio grazie alla partecipazione attiva a RistorExpo. Si tratta dell’evento di settore che si svolge a pochi kilometri dalla sede aziendale di Lipomo.

Gli appuntamenti organizzati da Caffè Milani a RistorExpo 2023 sono:

Domenica 5 marzo

Let’s Roast (ore 11) – l’arte della tostatura del caffè. Si tratta di una lezione di tostatura per mostrare le metamorfosi del caffè da crudo a cotto. Nonchè i segreti, le accortezze del mastro torrefattore, le curiosità sulla trasformazione del caffè, e molto altro.

Creazioni di Latte Art (ore 16) – una sfida a colpi di lattiere. Una competizione tra due operatori professionisti che realizzeranno cappuccini latte art, guidati dalle richieste del pubblico che sarà coinvolto nella sfida. I concorrenti dovranno replicare le figure richieste dal pubblico, dal classico cuore, alla rosetta, al tulipano, fino ad arrivare a elementi decisamente più complessi, nel modo migliore e nel minor tempo possibile.

Lunedì 6 marzo

Caffè e spirits (ore 16) – incontri aromatici. Un evento di mixology in collaborazione con Rivo Gin e Amaro Venti. Quattro cocktail a base caffè, tra due classici della mixology italiana e internazionale, il Negroni e il Caffè Shakerato, e due rivisitazioni, il Fiore di caffè, un cocktail piacevole al palato, che regala un’esplosione di dolcezza data da note floreali e agrumate, e l’Espresso Ventini, una rivisitazione dell’iconico cocktail Martini con l’amaro Venti.

Martedì 7 marzo

Ricette in tazza (ore 15) – presentazione del ricettario di Caffè Milani. Presentazioni e dimostrazioni di ricette di bevande a base di caffè espresso o caffè filtro, uniti ad altri ingredienti della tradizione dolciaria italiana.

“Partecipiamo a RistorExpo in modo attivo sin dalla prima edizione, dando vita a diverse iniziative ed eventi che raccontino il caffè in modo diverso – commenta Elisabetta Milani, responsabile marketing e comunicazione di Caffè Milani. – Caffè Milani crede fortemente nel valore sociale ed economico del territorio, del fare squadra, e questa è un’iniziativa locale di alta qualità, di eccellenza e che ci ricorda come il caffè possa essere versatile, divertente e camaleontico nel suo approccio e nel suo utilizzo.”

CAFFÈ MILANI IN QUALCHE RIGA

1937, Como, Celestino Milani diviene Mastro tostatore e decide di acquistare una piccola torrefazione locale. Così si lascia alle spalle la vita da barista senza mai dimenticarla. Nasce così Caffè Milani, che da tre generazioni vede la famiglia, ora nelle persone di Pierluigi, il figlio di Celestino, e dei suoi due figli Elisabetta e Mattia, tostare il caffè e soprattutto dare vita a progetti, iniziative e prodotti che si esprimono nella passione di una vita.

Nel frattempo, negli anni ’70 Caffè Milani si è spostato da Como a Lipomo, e nel 2017, in occasione degli 80 anni, ha inaugurato all’interno dell’headquarter del brand Esposizione Caffè Milani e Altascuola Coffee Training, uno spazio poli funzionale in cui vivere il caffè a 360° gradi. Qui al profumo di caffè si unisce una location pensata per la formazione, alle visite in azienda, con un percorso dedicato alla storia aziendale, e uno spazio museale in cui si può visitare una micro-piantagione di caffè e ritrovare pezzi unici di design che aiutano a spiegare l’evoluzione del rito dell’espresso nel corso del tempo.

Una tazzina di caffè non è mai solo una tazzina di caffè. Dietro i chicchi che sono stati macinati per produrla c’è un mondo intero. Un mondo fatto di geografia, di luoghi, di storie di persone che si intrecciano. Ma anche di mani che compiono gesti sapienti, di porti, di ricerca, di design, di studio.

