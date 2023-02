Cada Die Teatro: Capitani coraggiosi

Domenica 19 febbraio, al Teatro Si ‘e Boi di Selargius, a partire dalle 16 si svolgerà la grande festa di Carnevale con giochi, maschere, zeppole, musica e alle 17.30 teatro circo con lo spettacolo PAIDIA.

Nella giornata di domenica 19 febbraio, al “Teatro Si ‘e Boi” di Selargius si festeggerà il carnevale. Infatti ci saranno giochi, maschere, zeppole, musica e teatro. L’appuntamento è con Capitani Coraggiosi, rassegna che Cada Die Teatro dedica ai bambini e alle loro famiglie. Si partirà alle 16 con la Festa di Carnevale in maschera. Ci saranno anche incursioni dei Clown poliziotti (Teatro del Sottosuolo). Seguiranno le attività ludiche “Come un Luna Park“,a cura dei Cemea e “Giochiamo con trasporto”, con gli Amici della bicicletta. Ci sarà la merenda delle 17, rigorosamente a base di zeppole. Alle 17.30 ci sarà lo spettacolo “Paidia”, del Teatro del Sottosuolo. Gli ideatori e interpreti sono Ado Sanna e Lorenzo Gessa, con lo sguardo esterno di Edoardo Demontis. Alle luci: Gerardo Gouvella; costumi: Quirra Design; musiche live: Lorenzo Gessa; musica Midi: Lorenzo Crivellari; collaboratori artistici: Vincenzo De Rosa, Daniel Dwerryhouse, Simone Perra, Catia Castagna, Claudio Faina, Alessio Rundeddu, Lupa Maimone.

“Paidia” è uno spettacolo di teatro circo caratterizzato soprattutto dal sapore del non sense e un retrogusto noir. Un tocco di follia, una propensione al ritrovarsi in bilico tra brivido ed errore. Una complicità nel preferire gli ultimi e un’indispensabile curiosità intellettuale hanno dato vita a questa creazione di circo contemporaneo. Le tecniche e le sperimentazioni circensi con la giocoleria e con la bicicletta acrobatica esprimono le sfumature del pericolo e del divertimento. La musica è originale e suonata dal vivo, creata e mixata.

“Così come ibridiamo clave e bersagli, sovrapponiamo la finzione alla realtà. Non cercate un perché, un filo logico in quello che state vedendo, questo è solo un gioco”.

La stagione teatrale dei Capitani Coraggiosi

La stagione teatrale per ragazzi Capitani Coraggiosi è organizzata da Cada Die Teatro. Vi è con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Selargius, della Città Metropolitana di Cagliari, della Fondazione di Sardegna.

Info e prenotazioni

328 2553721/ 070 5688072 – biglietteria@cadadieteatro.com.

I posti verranno assegnati al momento del ritiro del biglietto.

Prenotazione consigliata (entro il sabato alle 15.30).

Teatro Si ‘e Boi – piazza Si ‘e Boi (ingresso Via Veneto) – Selargius.

Ingresso 8 euro (6 euro per i residenti).

Festa di Carnevale 10 euro (8 euro per i residenti).

Ogni settimana viene offerto un biglietto sospeso.

