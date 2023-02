Cada Die Teatro, CAPITANI CORAGGIOSI: domani, domenica 12 febbraio, in scena GUFO ROSMARINO NEL MONDO DI AMARILLA.

Arriva puntuale l’appuntamento settimanale con CAPITANI CORAGGIOSI, la rassegna dedicata da Cada Die Teatro ai bambini e alle loro famiglie. Domani, domenica 12 febbraio, al Teatro Si’ e Boi di Selargius il via sarà, come sempre, alle 16 con Arte tra gli alberi, laboratorio dei Cemea di attività grafiche, in cui, prendendo spunto dai grandi maestri dell’arte, si potranno sperimentare diverse tecniche e materiali per creare le proprie personali opere.

E dopo le consuete attività in compagnia anche di Giochiamo con trasporto , con gli Amici della bicicletta, e Micro Giardini Sensibili, a cura di Lara Farci e Francesca Pani, alle 17 la Merenda a teatro e alle 17.30 Giancarlo Biffi ritorna in scena con GUFO ROSMARINO NEL MONDO DI AMARILLA – La pianta che ama, che piange e che strilla. A essere rappresentato è il nuovo capitolo della saga dedicata al simpatico pennuto, spettacolo (suoni di Matteo Sanna, luci di Emiliano Biffi, immagini di Valeria Valenza, realizzazione pupazzi di Marilena Pittiu e Mario Madeddu) tratto dal decimo libro scritto nell’arco di quindici anni – come sempre edito da Segnavia e con le illustrazioni di Valeria Valenza – che vede protagonista il personaggio creato dalla fantasia dell’attore e regista del Cada Die Teatro.

Il Gufo Rosmarino di Cada Die Teatro

L’intrepido gufetto, fra alberi parlanti, passerotti pazzerelli e formiche mangiafoglie, stavolta si confronta con l’universo delle piante, quello che gli umani non ascoltano più, ma che ha sempre parlato e che continua a comunicare con il mondo animale chiedendo attenzione e protezione. “Non c’è più tempo!” strillò adirata Amarilla, “Senza nuovi alberi per il bosco sarà la fine!”. Rimasta sola senza più sorelle, Amarilla, piantina dai rametti gracili e poche foglie, era tanto arrabbiata e un poco triste. I passerotti Macchillotti avevano combinato un bel guaio ma il signor Adelmo, si era troppo adirato. Troppo! Occorreva trovare una soluzione e rimettere a posto la situazione.

Un nuovo giorno per Gufo Rosmarino, una nuova avventura lungo i sentieri della crescita. L’incontro con alberi parlanti, passerotti pazzerelli, formiche mangiafoglie… nell’acquisita consapevolezza che ogni vita dipende da un’altra vita. Non c’è un prima o un poi ma un continuo imprevedibile susseguirsi di eventi. È sufficiente modificarne uno affinché tutto cambi.

Un fantastico incontro tra mondo animale e mondo vegetale, in cui uno non può fare a meno dell’altro, tutto si tiene! Quel che si muove o cresce, è ugualmente importante; che sia uomo, cane, pesce, uccello, albero, formica, fiume, vento o pioggia.

CAPITANI CORAGGIOSI sta proponendo anche quest’anno diversi matinée per le scuole: Gufo Rosmarino nel mondo di Amarilla verrà rappresentato, alle 10, lunedì 13 e martedì 14 febbraio.

La stagione teatrale per ragazzi Capitani Coraggiosi è organizzata da Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Selargius, della Città Metropolitana di Cagliari, della Fondazione di Sardegna.