Bologna: “Stelle sotto la casa di Lucio” per gli 80 anni di Lucio Dalla

Venerdi 3 marzo al Teatro del Navile a Bologna arriva “Stelle sotto la casa di Lucio” per gli 80 anni di Lucio Dalla, ecco il programma. Agli Zois il primo premio mei 25 in occasione di Stelle sotto casa di Lucio a cura del Mei per lo straordinario lavoro sui testi inediti per Lucio Dalla di Roberto Roversi.

Venerdi 3 marzo Stelle sotto casa di Lucio, si aprira’ alle ore 20 con la proiezione del documentario di Rai 1 “Lucio, chi sei tu?” di Leonardo Metalli e con il video in esclusiva di una esibizione dal vivo di Paolo Mengoli con Gianni Morandi di quindici anni fa in Caruso e la proposta live di brani di Lucio Dalla reinterpretati da Roberta Giallo e da altri quindici artisti di “area bolognese”.

Gli Zois, in tale occasione, vincono il primo riconoscimento MEI 25 Artisti Emergenti per le Stelle sotto Casa di Lucio. Vincono grazie al prezioso lavoro su sette testi inediti. “Testi per Dalla” sta scritto sulla cartellina ritrovata, usciti proprio in questi giorni. Si tratta di sette inediti di Roberto Roversi, storico paroliere di Lucio Dalla. Questi prendono vita in “Etilene per tutti”, il nuovo EP degli ZOIS, in uscita in questi giorni su tutte le piattaforme digitali per Fonoprint Studios e disponibile anche in vinile dal 28 gennaio, anniversario della nascita di Roversi, creatore della trilogia con Dalla dei dischi dell’automobile.

Si avvicinano a Roversi dopo che il nipote di quest’ultimo, Antonio Bagnoli, affida loro un quaderno di testi inediti del poeta, facendogli scegliere dei testi da musicare. Dopo una prima fase di scrittura e ricerca sonora, si affianca al progetto Giacomo Fiorenza. Egli è nelle vesti di produttore artistico e ne entra a far parte. È proprio con Giacomo che si mettono in gioco. Si chiudono negli studi Fonoprint e sperimentano con i suoni e con gli strumenti, spingendosi con forza oltre i propri limiti. “Testi Per Dalla” c’è scritto sopra. È una cartellina piena, spessa, testimone della longeva collaborazione che ha legato Roberto Roversi e Lucio Dalla.

Insomma, si tratta di un lavoro prezioso, lungo e laborioso realizzato con la massima qualita’ da un gruppo di altissimo livello.

Gli Zois sono formati da Valentina Gerometta, Stefano di Chio e Ivano Zanotti. Per il loro disco di esordio (“Zois”, 2015) collaborano con Mango. Nel 2017 vengono scelti da Cristina Donà tra gli artisti emergenti della scena alternativa italiana per l’album “Tregua 1997 – 2017 Stelle buone”. Durante il MEI di Faenza di un paio di anni fa al Museo Internazionale delle Ceramiche presentarono un primo assaggio di questo importantissimo lavoro.

Gli Zois saranno premiati Venerdì 3 marzo alle ore 20 e 30 presso il Teatro del Navile di Bologna in apertura della grande serata in omaggio a Lucio Dalla, Stelle sotto casa di Lucio. Quest’ultima inizierà alle 20 con la proiezione del documentario di Rai 1 “Lucio, chi sei tu?” di Leonardo Metalli. In aggiunta, un video in esclusiva di una esibizione dal vivo di Paolo Mengoli con Gianni Morandi di quindici anni fa in Caruso e la proposta live di brani di Lucio Dalla reinterpretati da parte di Roberta Giallo, Paolo Piermattei, Valentina Mattarozzi, Deborah Bontempi, Anna Luppi & Massimo Minotti, Marcello Romeo, Milena Mingotti, Laura B., Manuel Auteri & Renato Droghetti, Strano, Boccanegra, Tizio Bononcini, Emil Spada, Le Frequenze di Tesla e Nevruz. Apertura delle porte per il pubblico alle ore 19 e 15.

Inoltre, la rassegna e’ a cura di Giordano Sangiorgi del Meeting delle Etichette Indipendenti. In collaborazione con la cantautrice Roberta Giallo e Nino Campisi del Teatro del Navile. A ciò si aggiunge la collaborazione con Fly Web Radio, Radio Italia Anni 60 e PlayTune Records presenti durante la serata per intervistare e ascoltare e diffondere gi artisti.

Informazioni

Per informazioni e prenotazioni : 051. 224243 e on line al sito www.teatrodelnavile.org e alla mail teatrodelnavile@gmail.com e al 349.4461825.

Il Teatro del Navile, il teatrino di Lucio Dalla, e’ in Via Marescalchi 28 a Bologna.

