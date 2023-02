Bollettino Bandi – Febbraio 2023

Questo articolo raccoglie i più importanti bandi di gara europei.

Programma CERV : infoday a Cagliari

Sabato 4 marzo alle ore 10 presso la Galleria d’Arte Nova Karel in Viale Trieste 59/B a Cagliari si parla delle opportunità di finanziamento offerte dal Programma CERV – “Cittadini, uguaglianza, diritti e valori”. L’evento è organizzato dal Coordinamento delle diaspore in Sardegna. Con il supporto dello Europe Direct della Regione Sardegna. Inoltre, si gioverà dell’intervento della responsabile del Punto di Contatto Nazionale del Programma Manuela Marsano che presenterà i singoli obiettivi e le principali call aperte.

https://cervitalia.info/presentazione-di-cerv-a-cagliari-4-marzo-2023/

Insomma, CERV offre linee di finanziamento particolarmente interessanti per gli enti locali (con bandi per gemellaggi e reti di città) e per le associazioni che operano nel campo dei diritti dei bambini, dell’uguaglianza e della parità di genere.

https://cervitalia.info/trova-la-tua-call/

I° Avviso Italia-Francia Marittimo

Il Centro Regionale di Programmazione organizza incontri territoriali per presentare la prima call del Programma INTERREG Francia Marittimo. Nel corso degli appuntamenti verranno raccolte idee progettuali ed eventuali proposte di costituzione di partenariati.

Giovedì 2 marzo alle ore 9.30 a Cagliari presso la sala eventi del primo piano della Mediateca del Mediterraneo (Via Mameli 164) si parlerà della Priorità 2 (parole chiave: cambiamento climatico, gestione rischi naturali, economia circolare e biodiversità) e Priorità 3 (parole chiave: accessibilità e multi modalità, porti verdi). Oppure giovedì 9 marzo alle ore 10.00 online collegandosi a questo LINK si approfondiranno le opportunità offerte dalla Priorità 4 (parole chiave: incisività, mercato del lavoro, servizi per l’impiego, mobilità giovani e lavoratori, patrimonio naturale e culturale) e dalla priorità 5 (in cui le parole chiave sono modelli di governance, rafforzamento capacità istituzionale, cooperazione giuridica ed amministrativa).

Infine, mercoledì 15 marzo a Sassari presso la sede di Promocamera Sassari evento territoriale di presentazione del I Avviso (tutte le priorità) alla presenza dell’Autorità di Gestione Regione Toscana. Inoltre, durante l’incontro sarà presentato anche il sistema informativo JEMS per la presentazione delle candidature.

Qui il FORM per la Registrazione in presenza e questo ilLink per la registrazione online. Scarica qui invece il Programma del 15 marzo

AGENDA BANDI

