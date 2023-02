Beppe Grillo “Illuminato” fonda la Chiesa dell’Altrove…

“La Chiesa dell’Altrove è realtà”. L’ultima trovata di Beppe Grillo, Il comico ligure se ne inventa un’altra e lancia l’atto costitutivo della religione dell’Altrove. “Dio non c’è, la scienza non dà risposte, perché non posso fondare una mia Chiesa?”

Una ‘A’ sormontata da onde elettromagnetiche, come una grande antenna. È il simbolo che campeggia sul sito laltrove.org, dove è stato pubblicato l’atto costitutivo della Chiesa dell’Altrove, annunciata dal garante del M5S Beppe Grillo durante il nuovo spettacolo ‘Io sono il peggiore’ con cui sta girando l’Italia proprio in questi giorni.

“La Chiesa dell’Altrove è formata dalla comunità dei suoi fedeli ed è aperta a tutti. Nel pianeta Terra è stata costituita dall’Elevato, nel suo giardino, a mezzogiorno del solstizio d’inverno dell’anno 2022 dell’Era Volgare. La Chiesa dell’Altrove è apostolica. La sua missione nel pianeta Terra è indicata dall’Elevato”, si legge. “Gli elevati” infatti, “videro i limiti degli uomini e tentarono di riportarli sulla via della Rivelazione, che è di domande e non di risposte”.

Nello stile criptico e visionario di Grillo, l’atto fondativo della nuova ‘confessione’ riporta che “l’Elevato è qui per dirvi di non rappresentare, ma di procedere con umiltà nel rispetto della Rivelazione, che è rispetto di tutto ciò che viene a noi. Non cercate risposte, ma domande: le risposte arriveranno da sole”. Ma non opera da solo.

“L’Ordine dell’Altrove è infinito e inafferrabile nella sua totalità, ma l’Elevato ha stabilito che il suo Ordine nel pianeta Terra è costituito dal Ministero dell’Altrove. Il Ministero dell’Altrove è formato dagli Altrovatar, che presiedono le leggi, l’apostolato e l’amministrazione della Chiesa dell’Altrove nel pianeta Terra. Gli Altrovatar sono nominati e deposti dall’Elevato, e a loro volta nominano l’Elevato. Gli Altrovatar nominano, d’intesa con l’Elevato, gli addetti al Ministero dell’Altrove”.

Infine, come già annunciato dal comico genovese a teatro, si enuncia l’obiettivo di conquistare l’otto per mille: “Lo Statuto della Chiesa dell’Altrove”, formato “da questo Atto Costitutivo e dalle regole approvate dall’Elevato e dagli Altrovatar”, stabilisce “le forme giuridiche da adottare ai fini del riconoscimento della Chiesa dell’Altrove nei territori del pianeta Terra”.

Il dubbio da sciogliere adesso è: si tratterà di un’assurda svolta mistica o di una blanda trovata pubblicitaria sopra le righe per lanciare il suo nuovo spettacolo comico?

