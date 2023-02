“Barbara” di Angelo Orlando, al Teatro Trastevere

Dal 23 al 26 febbraio 2023 BARBARA di Angelo Orlando. Con (in ordine alfabetico) Dario Biancone, Fabrizio Catarci, Enrico Franchi, Olena Kozinina e Sebastiano Vinci. Regia Nicola Pistoia costumi Alessia Sambrini, scena Francesco Montanaro

Aldo e Pino sono due amici che dopo una cena “frugale”, con antipasti, primi, secondi, contorni, dolce, caffè, ammazza caffè e tre bottiglie di vino, decidono di raggiungere Barbara una escort mozzafiato, esperta in giochini erotici. I due, una volta a casa della ragazza, finiranno legati a letto insieme. “Barbara ritarda qualche minuto” così comunica ad Aldo e a Pino, Carmine il fedele segretario di Barbara. Ma Barbara non si presenterà. Da qui in poi, si snoderà la strampalata vicenda dei due amici, costretti, loro malgrado, a stare chiusi in “cattività” nella camera da letto.

Aldo e Pino, rappresentano un’Italia borghese che, arrivata al culmine delle proprie possibilità, ha il coraggio giusto (o crede di averlo) per lanciarsi “oltre”, per agguantare qualcos’altro. Barbara, rappresenta per Pino e Aldo, la soluzione all’insoddisfazione e al grigiore delle loro vite quotidiane. La trasgressione, l’energia di ciò che è alieno e pronto a sconvolgere ogni equilibrio, è una tentazione troppo grande e purtroppo per i due amici, anche impossibile da gestire. Barbara è una commedia notturna, brillante, assurda, che riguarda le sorti sociali di un paese, che pur pensando di meritare di più, in realtà resta piccolo e provinciale.

La domanda, è una sola: qual è l’Italia che ci piace?

Quella di Aldo e Pino, legata a un letto?

O quella di Barbara, di un’Italia che sogniamo, che non si fa mai vedere?

Bel dilemma.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee a ROMA

Feriali ore 21, festivi ore 17:30 CONSIGLIATA PRENOTAZIONE

Biglietto €15, compresa tessera associativa

Contatti:info@teatrotrastevere.it