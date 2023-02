Atti incendiari a Li Punti: interviene Piu (Europa Verde)

Li Punti: interviene Piu (Europa Verde) sugli atti incendiari

Piu (Europa verde): “Solidarietà ai residenti nel quartiere Li Punti che da tempo vivono l’incubo degli incendiari

Li Punti, Sassari: “Da troppo tempo ciclicamente i residenti nel quartiere Li Punti a Sassari subiscono atti incendiari alle loro auto, gli ultimi solo due giorni fa “. Denuncia Antonio Piu, consigliere regionale di Europa Verde.

“Esprimo la mia solidarietà a coloro che hanno subito questi gravi atti proprio sotto le loro abitazioni. Sono eventi di natura dolosa che non possono essere tollerati, per questo faccio appello alle autorità competenti affinché mettano in atto tutte le azioni necessarie per individuare presto i responsabili e far cessare questi episodi che, oltre ai danni materiali, minano la sicurezza, percepita e reale, dei residenti”.

L’ultimo episodio risale a questa notte: i soliti ignoti hanno incendiato un’auto regolarmente parcheggiata. Il pronto intervento dei vigili del fuoco è servito però a poco; nonostante siano arrivati dopo pochi minuti, l’auto era già completamente distrutta.

All’appello di Piu si unisce quello di Marco Dettori, consigliere comunale di Sassari: “I residenti hanno paura per le loro auto e non solo, ormai è una piaga che si ripresenta periodicamente. Non possiamo non fare sentire loro la solidarietà, ma soprattutto non può mancare un intervento deciso per mettere fine a questi atti gravi e pericolosi”.

