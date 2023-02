Asl: incontri con i Comuni e i Servizi sanitari per ridurre la burocrazia e velocizzare l’erogazione dei servizi

Sassari, 09 febbraio 2023 – L’Asl ha organizzato degli incontri che hanno il fine di integrare integrazione servizi sanitari e servizi sociali del territorio. L’obiettivo è l’attivazione di interventi e prestazioni socio-sanitarie a favore dei cittadini. Col fine di condividere e programmare una serie di attività volte ad uniformare le procedure. E avere una comunicazione più efficace, per soddisfare i bisogni di salute della persona.

Il primo, di una serie, di incontri, organizzato dal Direttore dei Servizi socio sanitari della Asl di Sassari, Annarosa Negri, si è tenuto ieri nella sala riunioni della struttura sanitaria di San Camillo. E ha visto la partecipazione dei Direttori e referenti del servizio di Neuropsichiatria infantile, del Centro di salute mentale, del Servizio delle Dipendenze, dell’Ufficio di Piano del Plus di Sassari, e i Servizi sociali dei Comuni che ne fanno parte.

Annarosa Negri, Direttore dei Servizi socio sanitari della Asl di Sassari:

“L’obiettivo del percorso che abbiamo iniziato con l’incontro di ieri è quello di condividere le azioni. Nonchè semplificare e uniformare le procedure in tutto il territorio provinciale. Infine, di dare una risposta adeguata alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie. Anche in virtù di un dialogo costante, sereno e costruttivo con tutte le risorse territoriali, sia aziendali che delle amministrazioni comunali con il quale collaboriamo.

advertisement

Si tratta di una preziosa opportunità di confronto e riflessione tra operatori che, partendo dall’analisi dei bisogni emergenti e delle risorse attivabili, possa disegnare prospettive di intervento concrete e condivise con tutti i soggetti coinvolti, programmando percorsi di formazione congiunta”.

Si e’ discusso della riduzione dei tempi delle procedure per ottenere le Diagnosi funzionali per minori con handicap necessario per il supporto scolastico. Ma anche delle tempistiche per il riconoscimento della Legge 104 e delle indennità di frequenza. Si e’ affrontato il tema del progetto che riguarda l’età evolutiva per il disturbo dello spettro autistico. E della creazione di equipe dedicate per adolescenti e adulti affetti da autismo nel periodo di transizione (un percorso di accompagnamento del giovane paziente) in integrazione con i servizi sociali degli enti locali, i plus ed il terzo settore.

Inoltre dell’attivazione di protocolli immediati e condivisi con i servizi sociali dei Comuni ed i Plus per la presa in carico dei pazienti con dipendenze.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui