Arzana-Lanusei: Droga ed armi, un arresto e una denuncia.

I Carabinieri della Stazione di Arzana, al termine di attività d’indagine, osservazioni e accertamenti hanno deferito in stato di arresto un giovane di Lanusei pregiudicato. Il soggetto deteneva 1 kg di sostanza stupefacente. Tra queste, la marijuana. Non solo, però; anche armi: un fucile del tipo doppietta calibro 16, diviso in due pezzi. Di questo, la parte delle canne con matricola abrasa, e un calciolo artigianale sul quale era inserito il blocco con all’interno i percussori, nr. 3 cartucce calibro 16 marca fiocchi, nr. 1 cartuccia calibro 16 marca game Load.

Nel corso delle perquisizioni deferivano in stato di libertà un altro soggetto di Arzana del 91. Essendo perquisito sia personalmente che nel proprio domicilio, i carabinieri hanno trovato grammi 140 di sostanza stupefacente tipo marijuana ed un bilancino di precisione, funzionante.

I militari avevano organizzato molteplici perquisizioni con l’ausilio dei militari dello Squadrone Cacciatori di Abbasanta.

La droga pronta allo spaccio era sul tavolo per la pronta disponibilità, invece l’arma suddivisa in pezzi erano nascoste in varie parti della casa e perfettamente funzionante.

Il giovane arrestato, terminate le formalità di rito, veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione del Magistrato di turno.

