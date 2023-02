Arzana Girasole (NU) Sostanze stupefacenti e armi una persona arrestata.

Continuano le segnalazioni, i controlli e gli arresti nel nuorese. Questa volta siamo ad Arzana Girasole, dove i Carabinieri della stazione locale hanno effettuato un’azione.

I Carabinieri della Stazione di Arzana al termine di attività d’indagine, osservazioni e accertamenti effettuano un’operazione unitamente a personale della Squadriglia anticrimine di Arzana. Non solo, anche insieme alla Stazione Carabinieri di Santa Maria Navarrese e dello Squadrone Cacciatori Carabinieri Eliportato di Abbasanta con l’ausilio di nr. 2 unità cinofile. Dunque, hanno deferito in stato di arresto, per detenzione abusiva di armi ed al contempo denunciato in stato di libertà per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un giovane di Baunei, ma residente a Girasole, percettore del reddito di cittadinanza, pregiudicato, che deteneva 200 gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ed una pistola clandestina, perfettamente funzionante, con matricola abrasa, marca Valtro, cal.9, modificata per essere utilizzata con calibro 7.65 e nr. 31 munizioni cal. 7.65.

Nel corso, inoltre, delle perquisizioni un giovane di Arzana veniva trovato in possesso di grammi 11 di marijuana e 5 di hashish, pertanto questi veniva segnalato alla prefettura di Nuoro ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90.

