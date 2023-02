Sono aperte le iscrizioni al Secondo Concorso di Composizione Musicale “Grazia Deledda”, indetto lo scorso anno dal Comune di Nuoro e dalla Scuola Civica di Musica Antonietta Chironi di Nuoro in occasione del centocinquantesimo anniversario dalla nascita della scrittrice nuorese premio Nobel per la letteratura nel 1926.

Ci sono due sezioni: Composizione per Orchestra da camera e Composizione per Chitarra e Orchestra d’archi. Sarà riservato a compositori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno d’età alla pubblicazione del bando. I candidati dovranno presentare una composizione inedita non proposta in precedenti concorsi. La composizione non deve essere eseguita in pubbliche occasioni o diffusa tramite web. Né trasmessa in altri contesti o attraverso ulteriori modalità, né interamente o in forma parziale.

“La prima edizione comprendeva ben 5 categorie (Musica Corale, rock e pop, Orchestra da camera, Ensemble di musica contemporanea e Musica Popolare).

La formula è rimasta invariata, con alcune importanti novità: il bando di concorso in questa seconda edizione non richiede più di presentare brani dedicati all’opera o alla figura della scrittrice. Quindi, lascia completa libertà ai concorrenti.

Una scelta mirata a privilegiare organici ampi. C’è l’intento di incrementare il numero dei concorrenti. In quest’ottica anche il montepremi è stato notevolmente innalzato. Le orchestre coinvolte saranno l’orchestra da Camera dell’Associazione Progetto Enarmonia di Sassari; inoltre, l’Orchestra Kadossene di Cagliari diretta da Giacomo Medas per la composizione per chitarra e archi.”

Le domande di iscrizione al concorso

Per quanto riguarda le domande di iscrizione al concorso, dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica scuola.civica@comune.nuoro.it (le composizioni per Chitarra e Orchestra d’archi dovranno essere inviate entro il 30 agosto 2023; le composizioni per Orchestra da Camera, invece, entro il 30 novembre 2023). Per maggiori informazioni e approfondimenti, consultare il seguente link.

É possibile rivolgersi alla segreteria della Scuola Civica di Musica di Nuoro dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 20, contattando il numero 0784 219803 o scrivendo una mail all’indirizzo: scuola.civica@comune.nuoro.it