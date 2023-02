Anche in Marmilla impazza il Carnevale

Piccoli, ma con tanta voglia di aggregazione anche per la festa più scanzonata dell’anno il Carnevale.

Nel territorio del Consorzio Turistico Due Giare diversi gli appuntamenti in questi giorni dedicati al Carnevale.

Sono amministrazioni comunali, Pro loco e volontari ad offrire pomeriggi e serate di aggregazione alle rispettive popolazioni.

“E’ bello che anche nelle nostre comunità si mantengano ancora queste iniziative”, ha commentato il presidente del Consorzio Lino Zedda, “quest’anno, dopo due anni segnati dalla pandemia, ci si può incontrare in maniera più libera e fare festa insieme. Un plauso del nostro Consorzio a tutti i comuni, che proporranno sfilate, giochi e feste in maschera. I nostri paesi hanno bisogno anche di questo”.

BARESSA Nel piccolo paese due giorni dedicati a maschere e divertimento grazie al Comune, alla Pro Loco e alla cooperativa Mosaico. Il Carnevale a Baressa inizia questo pomeriggio, venerdì 17 febbraio, alle 16, nella sede dell’associazione turistica, con un laboratorio per la realizzazione di maschere e festoni destinati all’allestimento dello stesso locale. Al lavoro bambini, genitori e tutti i volontari, che si metteranno a disposizione per dar vita a questa piccola industria di colori e allegria. Sino alle 18 la Sartigilietta. Proprio la sede della Pro Loco dovrà essere pronta per il grande appuntamento di domani, sabato 18 febbraio. Il pomeriggio inizierà con un incontro in Pro loco alle 15,309 e alle 16 la partenza della sfilata per le vie del paese con la partecipazione di Topolino, Minions e Clown. All’arrivo nella piazza del municipio il saluto ai nonnini nonnine, ospiti della casa anziani, per un bel momento di condivisione e solidarietà, poi ancora corteo, che si concluderà nella sede della Pro loco con animazione e tante frittelle per tutti. Ultima iniziativa la pentolaccia.

GONNOSNO’ Lunedì 20 febbraio appuntamento dalle 16 alle 18 nella biblioteca comunale per la pentolaccia. Organizzano la stessa biblioteca, la cooperativa Mosaico e il Comune.

POMPU Sempre lunedì 20 dalle 17 alle 18,30 in biblioteca laboratorio e letture per bambini proprio grazie al servizio bibliotecario col sostegno del Comune.

SINI

Martedì 21 febbraio l’edizione 2023 del Carnevale sinese, proposto dalla Pro loco, col sostegno di Comune, cooperativa Mosaico e società sportive locali. Alle 16 il ritrovo in piazza Eleonora d’Arborea con animazione per i più piccoli e un rinfresco. Poi pentolaccia, falò, panini con la purpazza e fatti fritti. Alle 19,30 l’estrazione dei biglietti della lotteria con un bonus alle terme come primo premio.

VILLA VERDE Il martedì grasso, 21 febbraio, si festeggerà anche nella biblioteca del paese del Monte Arci grazie ai ragazzi del servizio civile ed alla stessa biblioteca comunale “Antoni Cuccu” col patrocinio dell’amministrazione. Alle 15,30 una sfilata per le vie di Villa Verde, che partirà proprio dai locali della biblioteca e si concluderà nella sala dell’ex scuola elementare, dove, dalle 16,30, ci saranno giochi per tutti e una merenda.

ALBAGIARA Sabato 25 febbraio nella palestra comunale grande festa di Carnevale grazie alla Pro loco. Dalle 16,30, tutti in maschera, spettacolo di animazione e pentolaccia per i bambini. Poi zippolata e balli sardi.