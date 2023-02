Ambasciatori del Gusto DOC Italy, Matteo Vari premiato in Campidoglio. Tornati come ogni anno nella cornice di Roma, nella prestigiosa sala della Protomoteca.

Tante le eccellenze enogastronomiche che hanno dato lustro al nostro paese. Ambasciatori del Gusto DOC Italy.

Tra loro anche Matteo Vari che ha ricevuto il suo riconoscimento per l’attività di maestro pizzaiolo rinomato in tutta la penisola e non solo.

Grazie al suo talento capace di conquistare anche il piccolo schermo e l’isola della Sardegna dove ha aperto un’attività imprenditoriale di straordinario successo.

“Quando ho ricevuto la chiamata da parte di Cristian Tolu e che mi preannunciava questo riconoscimento e la nomina ad Ambasciatore del Gusto DOC Italy non ci potevo credere.

Non posso fare altro che ringraziare Tiziana Sirna e tutta l’organizzazione.

Sto raccogliendo i frutti di tanto lavoro e studio sulle farine sui lievitati e su quanto sia importante valorizzare le eccellenze locali,per questo sono orgoglioso di questo titolo.

Ma soprattutto vado fiero di essere stato scelto per fare parte di questa nuova famiglia”.

Sono state le dichiarazioni di Matteo Vari subito dopo aver ricevuto il meritato riconoscimento.

Chi è Matteo Vari?

Ambasciatore per le più importanti aziende legate al settore il maestro è anche uno dei docenti di Impastatori Italiani Ethical Division.

Vanta di importanti consulenze ai ristoranti più prestigiosi, ma ha raggiunto la popolarità mediatica grazie alla televisione.

Matteo Vari ha vinto il Pizza Talent Show su AlmaTV risultando il miglior pizzaiolo d’Italia ed è stato protagonista di molti eventi tra cui la Festa del Cinema di Roma e il Roma Video Clip. Ora l’attesa è tutta per il suo nuovo locale a Roma.