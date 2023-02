Incontro con l’Ambasciatore francese in Camera di Commercio

Trovare percorsi comuni su temi relativi alla crescita territoriale attraverso una più stretta collaborazione:

questo in sintesi il tema centrale dell’incontro in Camera di Commercio a Sassari con l’Ambasciatore della Repubblica di Francia in Italia, Christian Masset;

advertisement

accompagnato da Fabrice Maiolino, Console generale Francese a Roma, e dal Console francese a Sassari, Giovanni Pinna Parpaglia.

Ambasciatore francese in Camera di Commercio (SS)

Ad accogliere la delegazione diplomatica transalpina, il Presidente di Unioncamere regionale e dell’Ente camerale sassarese Stefano Visconti, il Presidente di Promocamera, Francesco Carboni. Insieme a loro il segretario generale Pietro Esposito e il direttore tecnico di Promocamera, Luigi Chessa.

L’Ambasciatore Masset si è detto colpito dall’Isola nel suo complesso, dalla vivacità dei suoi sistemi e dalla volontà di esprimere qualità ed eccellenze che meritano di essere conosciuti ed apprezzati, auspicando, in questo senso, una collaborazione futura tra territori.

Elementi ripresi e rafforzati dal Presidente Visconti che ha sottolineato l’importanza per il sistema imprenditoriale isolano di stringere collaborazioni e partnership con altre realtà come quella francese con cui peraltro la Camera di Commercio già interagisce da tempo in numerosi progetti comunitari che favoriscono le relazioni tra imprese.

Per altre notizie simili clicca qui: La Camera di Commercio di Sassari crede e investe nella formazione