Alghero gioca il quasi derby di ritorno con Olmedo - Partita fondamentale per i giallorossi che cercano continuità nelle vittorie e la conferma del primo posto solitario.

Alghero gioca il quasi derby di ritorno con Olmedo

Alghero gioca il quasi derby di ritorno con Olmedo – Partita fondamentale per i giallorossi che cercano continuità nelle vittorie e la conferma del primo posto solitario.

Calcio d’inizio alle ore 15 a Maria Pia Campionato di Prima Categoria – Girone E – Quarta giornata di ritorno. Alghero gioca il quasi derby di ritorno con Olmedo.

È una sorta di derby quello che l’Alghero si appresta ad affrontare sabato pomeriggio alle ore 15.

Al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia arriva l’Olmedo.

advertisement

I giallorossi sono reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali ha regalato il primo posto solitario in virtù della contemporanea sconfitta dell’Ittiri Sprint.

Ora l’Alghero guida la classifica del girone E di Prima Categoria con tre punti di vantaggio proprio sull’Ittiri Sprint e quattro sul Valledoria.

Mentre il Campanedda è distante sette lunghezze.

Ma la strada è ancora lunga e piena di insidie come ha dimostrato questa prima parte di stagione.

«La vittoria contro il Cus Sassari vale doppio perché ci ha permesso di fare un bel salto in avanti in classifica ma non dobbiamo abbassare la guardia proprio ora.

Il campionato è ancora lungo e imprevedibile e non ammette distrazioni – afferma il capitano Stefano Mereu.

Nelle ultime gare la squadra è cresciuta, anche grazie all’apporto del neo arrivato Fermina, che ci sta dando una grossa mano».

Sabato arriva una delle squadre più in forma del momento, l’Olmedo, che tra le proprie fila può annoverare diversi algheresi.

«È quasi un derby e come tale è una partita particolare ma dovremo affrontarla come le altre, con la giusta concentrazione.

Anche perché i nostri prossimi avversari arrivano da un buon momento» prosegue il capitano giallorosso che chiama a raccolta gli algheresi.

«Sono convinto che i nostri tifosi, che non fanno mancare il loro supporto anche in trasferta.

Saranno numerosi e ci daranno quella spinta in più per centrare l’obiettivo dei tre punti».