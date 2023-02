Al professor Francesco Pira il Premio UCSI 22/23

Consegnato nell’Aula Magna del Rettorato a margine di un seminario di formazione su Guerra e Disinformazione dalla Presidente della sezione messinese Laura Simoncini.

Presenti il Segretario Nazionale Salvatore Di Salvo e il Presidente Regionale Domenico Interdonato

Messina – Il sociologo e saggista siciliano, Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali dell’Università di Messina, ha ricevuto questa mattina il Premio UCSI 2022/2023:

“per l’eccellente contributo dedicato alla formazione dei giornalisti”.

A consegnare il Premio, a margine di un seminario di formazione organizzato dall’UCSI e dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, su Guerra e Disinformazione, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Ateneo Peloritano (presenti oltre 120 giornalisti):

Presidente della sezione di Messina “Carmelo Garofalo” dell’UCSI (Unione Cattolica della Stampa Italiana), Laura Simoncini.

Presenti, inoltre, il Segretario Nazionale, Salvatore Di Salvo (tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia) e il Presidente Regionale UCSI, Domenico Interdonato.

Parole apprezzamento sono state pronunciate dai vertici dell’UCSI per l’intensa attività di formazione svolta per i giornalisti sia a livello nazionale che regionale.

Presenti anche:

il Consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Santino Franchina, e, infine, il segretario della sezione di Messina dell’Associazione Siciliana della Stampa, Sergio Magazzù.

Francesco Pira

Francesco Pira, è professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi e insegna comunicazione strategica e giornalismo digitale presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina;

dove è, inoltre, Delegato del Rettore alla Comunicazione e Direttore del Master in “Esperto in Comunicazione Digitale per la Pubblica Amministrazione e l’Impresa”.

Intensa e significativa anche l’attività di ricerca e docenza all’estero.

E’, inoltre, Coordinatore e Responsabile Scientifico per l’Italia del Progetto OIR – Erasmus + (Open Innovative Resources) finanziato dall’Unione Europea:

che vede insieme le Università di Lublino (Polonia), Oviedo (Spagna) e Messina.

E’ stato Visiting Erasmus presso la Yerevan State University (Armenia);

ed è Visiting Marie Curie Staff Member presso il Center for Social Science, Tiblisi (Georgia), nell’ambito del Progetto SHADOW (MSCA-RISE call H2020-MSCA-RISE-2017.

Circa 70 le pubbliche scientifiche che comprendono saggi e articoli su riviste nazionali e internazionali.

Giornalista, è Columnist del quotidiano statunitense La Voce di New York, e collabora a quotidiani e riviste dove scrive commenti e rubriche sulla società e le nuove tecnologie.