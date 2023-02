Al Centro Servizi Culturali di Oristano, presentazione del libro “Il fantasma degli uffici” di Carlo Mannoni

La luna, tondeggiante e luminosa, pareva essersi fermata nel mezzo del cielo in attesa che lui la cercasse, come sempre, con lo sguardo. Il mare e il grande stagno che gli si stagliavano davanti, separati da una stretta lingua di terra, parevano screziati da una miriade di delicate lamine argentate. Sullo sfondo, simili a possenti sentinelle del creato, se ne stavano le alte e cupe montagne che racchiudevano protettivamente l’estesa pianura sottostante, interfacciandosi col mare. Se qualcuno avesse potuto osservare, con un potente cannocchiale, la strana figura umana insolitamente affacciata nel pieno della notte da una stanza buia del quattordicesimo piano del palazzo della Regione, sarebbe trasalito giurando di aver intravisto un fantasma.

Carlo Mannoni, classe 1946, si è laureato in giurisprudenza ed è entrato nel 1972 nell’amministrazione regionale sarda nella quale ha ricoperto importanti incarichi dirigenziali e di cui è stato anche amministratore. Ha collaborato per un certo periodo con diverse testate online a carattere culturale e politico e, in questi ultimi anni, ha assecondato la sua passione per la scrittura. Ha pubblicato per Sensoinverso Edizioni la raccolta di racconti “Come le foglie d’autunno. Dieci racconti +1”, preceduto da “Il verso del gabbiano. L’ultima giornata del sindaco” (Lupi Editore) e seguito da “L’infinita contesa. La tormentata storia della tutela del colle di Tuvixeddu” (Alfa Editrice).